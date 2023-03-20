Наоми Кэмпбелл показала новые фото дочери

Празднуя День Матери супермодель опубликовала несколько снимков с дочкой, которой скоро исполнится два года, но таки не показала ее лицо.

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52-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала серию снимков со своей дочкой в День Матери, который в Великобритании отмечается 19 марта. Но на каждом снимке лицо девочки, которой скоро исполнится два года, было закрыто. Также модель так и не сообщила, как ее зовут. Об этом пишет Daily Mail.

Снимки ранее Наоми не показывала. Несколько из них были сделаны во время ее недавнего визита в Абу-Даби в ОАЭ, где она посетила Большую мечеть шейха Зайда.

Наоми Кэмпбелл с дочерью

Также Наоми показала снимок дочери на пляже, на прогулке в парке и на карусели.

Но супермодель так и не сообщила имя дочери. Она до сих пор не сказала сколько ей точно лет и не показала ее лицо.

Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

Впервые о том, что она стала матерью, Наоми Кэмпбелл рассказала в мае 2021 года, всего через несколько недель после появления на подиуме Недели моды в Нью-Йорке.

Позируя с дочкой для обложки британского Vogue, супермодель сказала, что это ее биологический ребенок, но не сообщила, кто отец.

Однако она призналась, что очень немногие из ее широкого круга друзей и членов семьи знали, что она планирует стать матерью.

"Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", — в последние месяцы Наоми много путешествовала, но она утверждает, что ее дочь любит летать.

"Мне повезло, что моя малышка любит путешествовать так же, как и я. Она не хнычет при взлете и посадке. Она хорошая девочка: очень хорошо спит, почти никогда не плачет", — сейчас наоми ни с кем не встречается. У нее был роман с рэпером Скептой в 2018 году, потом короткие отношения с Лиамом Пейном. На протяжении многих лет у нее также были романы с Робертом Де Ниро, Майком Тайсоном и российским миллиардером Владиславом Дорониным, который построил ей баснословно дорогой и футуристичный особняк в Подмосковье от Захи Хадид.

Наоми Кэмпбелл скрывает свою личную жизнь, но утверждает, что со всеми своими бывшими она осталась в хороших отношениях.

Скорей всего супермодель воспользовалась услугами суррогатной матери. Это довольно популярная практика у селебрити. Ранее о рождении ребенка от суррогатной матери рассказала Пэрис Хилтон.

А Фокус писал, насколько дорого эти услуги обходятся звездам. Хоть плата относительно и невысока, но звезды много платят за то, чтобы их будущий ребенок был в безопасности, и его рождение скрывалось от СМИ.