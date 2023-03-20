Наомі Кемпбелл показала нові фото дочки

Святкуючи День матері, супермодель опублікувала кілька знімків із донькою, якій скоро виповниться два роки, але таки не показала її обличчя.

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52-річна Наомі Кемпбелл опублікувала серію знімків зі своєю донькою в День матері, який у Великій Британії відзначається 19 березня. Але на кожному знімку обличчя дівчинки, якій незабаром виповниться два роки, було закрите. Також модель так і не повідомила, як звуть дочку. Про це пише Daily Mail.

Знімки раніше Наомі не показувала. Декілька з них були зроблені під час її недавнього візиту до Абу-Дабі в ОАЕ, де вона відвідала Велику мечеть шейха Зайда.

Наомі Кемпбелл із дочкою

Також Наомі показала знімок доньки на пляжі, на прогулянці в парку та на каруселі.

Але супермодель так і не повідомила ім'я дочки. Вона досі не сказала, скільки їй точно років, і не показала її обличчя.

Наомі Кемпбелл із дочкою Фото: Naomi Campbell/Instagram Наомі Кемпбелл із дочкою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Уперше про те, що вона стала матір'ю, Наомі Кемпбелл розповіла в травні 2021 року, лише за кілька тижнів після появи на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку.

Позуючи з донькою для обкладинки британського Vogue, супермодель сказала, що це її біологічна дитина, але не повідомила, хто батько.

Однак вона зізналася, що дуже мало хто з її широкого кола друзів і членів сім'ї знали, що вона планує стати матір'ю.

"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене буде. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила", — в останні Місяці Наомі багато подорожувала, але вона стверджує, що її дочка любить літати.

"Мені пощастило, що моє маля любить подорожувати так само, як і я. Вона не пхикає під час зльоту й посадки. Вона хороша дівчинка: дуже добре спить, майже ніколи не плаче", — зараз Наомі ні з ким не зустрічається. У неї був роман із репером Скептою у 2018 році, потім короткі стосунки з Ліамом Пейном. Протягом багатьох років у неї також були романи з Робертом Де Ніро, Майком Тайсоном і російським мільярдером Владиславом Дороніним, який побудував їй надзвичайно дорогий і футуристичний маєток у Підмосков'ї від Захи Хадід.

Наомі Кемпбелл приховує своє особисте життя, але стверджує, що з усіма своїми колишніми вона залишилася в гарних стосунках.

Швидше за все, супермодель скористалася послугами сурогатної матері. Це досить популярна практика в селебриті. Раніше про народження дитини від сурогатної матері розповіла Періс Гілтон.

А Фокус писав, наскільки дорого ці послуги коштують зірок. Хоч плата відносно й невисока, але зірки багато платять за те, щоб їхня майбутня дитина була в безпеці і її народження було приховане від ЗМІ.