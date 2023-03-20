Брат Кейт Миддлтон показал трогательное фото с матерью

Кэрол Миддлтон очень близка со своими тремя детьми.

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35-летний Джеймс Миддлтон, младший брат принцессы Уэльской Кэтрин, ко Дню Матери опубликовал фотографию, на которой обнимает свою мать Кэролл. И он, и женщина радостно смеются, смотря в камеру.

"Ты заставляешь мой мир вращаться! Поздравляю с Днем матери всех матерей и особенно эту", – говорится в подписи к снимку.

Вероятнее всего, кадр был сделан на вечернем приеме после свадьбы Джеймса с Ализе Тевене в сентябре 2021 года. Пара связала себя узами брака в Борм-ле-Мимоза во Франции, на родине Ализе, и невеста была в свадебном платье, которое Кэрол надевала, когда выходила замуж за Майкла Миддлтона.

Фотография была встречена поклонниками очень тепло.

"Глядя на то, какими стали ты и твои сестры, я бы сказала, что она одна из лучших мам на планете", "С Днем матери твою маму, которой мир благодарен за замечательных дочерей и сыновей, которые делают этот мир лучше за то, что они есть в нем", "Какая красивая семья.. Я так рада, что Уильям и Кэтрин встретились столько лет назад. Какая основа для того, чтобы Уильям, а затем и Джордж стали монархами. История будет помнить вас добрым словом", – пишут в комментариях.

Все дети Кэрол Миддлтон очень близки между собой. 41-летняя Кэтрин, 39-летняя Пиппа и Джеймс часто видятся, а также поддерживают друг друга в любой ситуации. Когда у Джеймса умерла его любимая собака Элла, вся семья собралась, чтобы утешить его.

Мужчина в свое время очень долго боролся с депрессией и даже подумывал о суициде, но собаки помогли справиться ему с этим, а позже он встретил и свою настоящую любовь.

Ранее Фокус писал, что Джеймс подарил Кейт Миддлтон щенка.