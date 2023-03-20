Брат Кейт Міддлтон показав зворушливе фото з матір'ю

Керол Міддлтон дуже близька зі своїми трьома дітьми.

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35-річний Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської Кетрін, до Дня матері опублікував фотографію, де обіймає свою матір Керол. І він, і жінка радісно сміються, дивлячись на камеру.

"Ти змушуєш мій світ обертатися! Вітаю з Днем матері всіх матерів і особливо цю", — йдеться в підписі до знімку.

Найімовірніше, кадр було зроблено на вечірньому прийомі після весілля Джеймса з Алізе Тевен у вересні 2021 року. Пара поюралася в Борм-ле-Мімоза у Франції, на батьківщині Алізе, і наречена була у весільній сукні, яку Керол одягала, коли виходила заміж за Майкла Міддлтона.

Фотографію зустріли шанувальники дуже тепло.

"Дивлячись на те, якими стали ти й твої сестри, я б сказала, що вона одна з найкращих мам на планеті", "З Днем матері твою маму, якій світ вдячний за чудових дочок і синів, які роблять цей світ кращим тим, що вони є в ньому", "Яка гарна сім'я.. Я така рада, що Вільям і Кетрін зустрілися стільки років тому. Яка основа для того, щоб Вільям, а потім і Джордж стали монархами. Історія згадуватиме вас добрим словом", — пишуть у коментарях.

Усі діти Керол Міддлтон дуже близькі між собою. 41-річна Кетрін, 39-річна Піппа та Джеймс часто бачаться, а також підтримують одне одного в будь-якій ситуації. Коли в Джеймса померла його улюблена собака Елла, вся сім'я зібралася, щоб втішити його.

Чоловік свого часу дуже довго боровся з депресією та навіть подумував про суїцид, але собаки допомогли впоратися з цим, а пізніше він зустрів і своє справжнє кохання.

Раніше Фокус писав, що Джеймс подарував Кейт Міддлтон цуценя.