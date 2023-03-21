Редкий выход. Роберт Паттинсон был замечен на свидании с девушкой (фото)
Влюбленные прибыли в Чили, ведь там на фестивале выступала возлюбленная британского актера.
36-летний британский актер Роберт Паттинсон и его девушка были замечены на свидании. Об этом пишет Daily Mail.
Модель Сьюки Уотерхаус и звезду "Сумерок" "поймали", когда они направлялись на ужин в Палермо, Чили. Звездная пара из Великобритании была в стране после выступления модели и певицы на музыкальном фестивале Lollapalooza.
31-летняя Сьюки выбрала для выхода в свет футболку Sandman, которую она дополнила джинсовой рубашкой большого размера. Звезда подиумов, встречающаяся с "Бэтменом" с 2018 года, дополнила образ широкими джинсами и обула ноги в удобные кроссовки. В частности, она выбрала естественный макияж и уложила свои светлые волосы распущенными волнами.
Тем временем Паттинсон скрыл свои знаменитые черты за маской на лице и надел черную бейсболку.
Он также надел черную спортивную куртку поверх белой футболки, которую соединил с темными брюками и кроссовками в тон.
В декабре 2022 года звездная пара впервые официально вместе вышла на публику, когда они отправились в Египет, чтобы посетить звездный показ мужской одежды Dior в Гизе.
Ранее у Паттинсона были громкие романы с коллегой по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs.
Тем временем Уотерхаус два года была в отношениях с Брэдли Купером и недолго встречалась с Джеймсом Марсденом.
Напомним, Роберт Паттинсон снялся в новом рекламном кампейне Dior.
Также Фокус писал о рассказах Сьюки Уотергаус о романтических отношениях с известным актером.