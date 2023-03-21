Рідкісний вихід. Роберта Паттінсона помітили на побаченні з дівчиною (фото)

Закохані прибули до Чилі, адже там на фестивалі виступала кохана британського актора.

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36-річного британського актора Роберта Паттінсона та його дівчину помітили на побаченні. Про це пише Daily Mail.

Модель Сʼюкі Вотергаус і зірку "Сутінок" "зловили", коли вони прямували на вечерю в Палермо, Чилі. Зіркова пара з Великобританії була в країні після виступу моделі та співачки на музичному фестивалі Lollapalooza.

31-річна Сʼюкі обрала для виходу у світ футболку Sandman, яку вона доповнила джинсовою сорочкою великого розміру. Зірка подіумів, яка зустрічається з "Бетменом" з 2018 року, доповнила образ широкими джинсами та взула ноги в зручні кросівки. Зокрема, вона обрала природний макіяж і уклала своє світле волосся розпущеними хвилями.

Тим часом Паттінсон сховав свої знамениті риси за маскою на обличчі та одягнув чорну бейсболку.

Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус

Він також одягнув чорну спортивну куртку поверх білої футболки, яку поєднав із темними штанами та кросівками в тон.

У грудні 2022 зіркова пара вперше офіційно разом вийшла на публіку, коли вони вирушили до Єгипту, щоб відвідати зірковий показ чоловічого одягу Dior у Гізі.

Раніше у Паттінсона були гучні романи з колегою по фільму "Сутінки" Крістен Стюарт і співачкою FKA Twigs.

Тим часом Вотергаус два роки була у стосунках з Бредлі Купером і недовго зустрічалася з Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Нагадаємо, Роберт Паттінсон знявся в новому рекламному кампейні Dior.

Також Фокус писав про розповіді Сʼюкі Вотергаус щодо романтичних стосунків з відомим актором.