Эмили Ратаковски снялась для глянца с новой прической (фото)
Звезда подиумов показала свою утреннюю рутину.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски предстала на обложке глянца с необычной прической. Снимками звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram.
На первом кадре молодая мама валялась на кровати в полупрозрачной белой рубашке, брюках в сеточку с вырезами по бокам и челноках цвета слоновой кости с острым носом. На другом кадре Ратаковски предстала в сексуальном голубом прозрачном наряде.
Остальные изображения зафиксировали ее, свернувшись калачиком на кровати, и очень крупным планом взглянули на заднюю часть одного из нарядов. В течение всей карусели ее волосы (или, скорее всего, парик) были уложены в взъерошенную стрижку пикси.
"💥POP💥 обложка + история", — подписала публикацию американская модель.
На обложке, опубликованной в Instagram издании, Эмили Ратаковски держала на груди футболку большого размера, хотя, казалось, под одеждой на ней ничего не было.
"Хорошо, но почему короткие волосы вам так подходят?! 😍" — комментируют новую публикацию модели ее подписчики.
Напомним, Эмили Ратаковски заметили на свидании с экс-бойфрендом.
Также Фокус писал о новых фото единственного сына Эмили Ратаковски.