Эмили Ратаковски снялась для глянца с новой прической (фото)

Звезда подиумов показала свою утреннюю рутину.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски предстала на обложке глянца с необычной прической. Снимками звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram.

На первом кадре молодая мама валялась на кровати в полупрозрачной белой рубашке, брюках в сеточку с вырезами по бокам и челноках цвета слоновой кости с острым носом. На другом кадре Ратаковски предстала в сексуальном голубом прозрачном наряде.

Остальные изображения зафиксировали ее, свернувшись калачиком на кровати, и очень крупным планом взглянули на заднюю часть одного из нарядов. В течение всей карусели ее волосы (или, скорее всего, парик) были уложены в взъерошенную стрижку пикси.

Эмили Ратаковски

"💥POP💥 обложка + история", — подписала публикацию американская модель.

На обложке, опубликованной в Instagram издании, Эмили Ратаковски держала на груди футболку большого размера, хотя, казалось, под одеждой на ней ничего не было.

Эмили Ратаковски

"Хорошо, но почему короткие волосы вам так подходят?! 😍" — комментируют новую публикацию модели ее подписчики.

Напомним, Эмили Ратаковски заметили на свидании с экс-бойфрендом.

Также Фокус писал о новых фото единственного сына Эмили Ратаковски.