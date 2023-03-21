Емілі Ратаковскі знялася для глянцю з новою зачіскою (фото)

Зірка подіумів показала свою ранкову рутину.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі постала на обкладинці глянцю з незвичайною зачіскою. Знімками зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у своєму Instagram.

На першому кадрі молода мама валялася на ліжку в напівпрозорій білій сорочці, штанах у сіточку з вирізами з боків і човниках кольору слонової кістки з гострим носом. На іншому кадрі Ратаковскі постала у сексуальному блакитному прозорому вбранні.

Інші зображення зафіксували її, згорнувшись калачиком на ліжку, і дуже крупним планом поглянули на задню частину одного з нарядів. Протягом всієї каруселі її волосся (або, швидше за все, перука) було укладено в скуйовджену стрижку піксі.

Емілі Ратаковскі

"💥POP💥 обкладинка + історія", — підписала публікацію американська модель.

На обкладинці, опублікованій в Instagram видання, Емілі Ратаковскі тримала на грудях футболку великого розміру, хоча, здавалося, під одягом на ній нічого не було.

Емілі Ратаковскі

"Добре, але чому коротке волосся вам так пасує?! 😍" — коментують новий допис моделі її підписники.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з ексбойфрендом.

Також Фокус писав про нові фото єдиного сина Емілі Ратаковскі.