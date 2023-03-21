Билли Айлиш и K-pop. Какая музыка помогает нам уснуть

Изучение плейлистов Spotify показало, что многие перед сном слушают успокаивающую музыку, чтобы расслабиться, и лучшие колыбельные поют Билли Айлиш и BTS.

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Ни для кого не будет новостью, что успокаивающая музыка помогает расслабиться перед сном. Но если в детстве колыбельные поет мама, то, когда мы выросли, приходится обращаться к профессионалам. И оказалось, что популярные исполнители вроде Билли Айлиш помогают уснуть взрослым. Об этом пишет Euronews.

Ученые из Центра музыки Орхусского университета в Дании проанализировали сотни плейлистов Spotify, чтобы выяснить, какая музыка может считаться музыкой для сна. Если быть точными, они изучили более 225 000 треков из 985 плейлистов.

Чаще всего в списках фигурирует поп-музыка и R&B.

Оказалось, что идеальной музыкой для сна может считаться музыка с низким темпом, не слишком громкая и энергичная. Напоминающая чем-то "Колыбельную" Брамса, которая тоже попала в плейлист.

Самой популярной "колыбельной" оказался трек Dynamite популярной корейской поп-группы BTS.

Трек Dynamite корейской поп-группы BTS

Другими популярными треками, которые часто появлялись в плейлистах Spotify для сна, были Jealous от Labrinth, Lovely от Билли Айлиш.

Трек Билли Айлиш Lovely

Доктор Кира Вибе Йесперсен, доцент Орхусского университета, принимавшая участие в исследовании, сказала, что разнообразие поп-музыки, которая появилась в плейлистах для сна, было самым внезапным открытием.

Датские исследователи считают, что "нетипичная успокаивающая музыка", такая как поп-музыка, может помогать расслабиться из-за феномена "предиктивного кодирования".

Это — это общая теория работы мозга. Предполагается, что мозг постоянно генерирует модели мира на основе нашей памяти о прошлых событиях, чтобы делать прогнозы, а в случае неудачного прогноза вызывает "небольшую ошибку" для уточнения будущих прогнозов.

"Конечно, когда дело доходит до сна, мы не хотим ошибок в прогнозах, мы просто хотим, чтобы все было очень предсказуемо", — отметила Йесперсен, так что именно поэтому люди предпочитают слушать музыку, которую они могут связать с предыдущим положительным опытом.

Любимая музыка помогает отрегулировать эмоции перед сном, отвлечь внимание и замаскировать отвлекающие звуки: шум улицы, шум от соседей и прочее.

Ранее считалось, что большинство людей использует классическую музыку, чтобы уснуть, но датское исследование показало, что классика находится только на седьмом месте среди наиболее часто встречающихся жанров.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что нужно убрать из своей спальни, чтобы быстрее заснуть и спокойней спать.