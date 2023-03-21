Семь бесплатных способов поднять себе настроение, если у вас депрессия

От депрессии излечиться поможет только квалифицированный психиатр, но эти методы помогут справиться с легкими симптомами.

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Депрессия — это серьезное расстройство психического здоровья, которое влияет на повседневную жизнь многих людей. Почти каждый взрослый человек и каждый пятый подросток страдает от депрессии в той, или иной форме. Помочь может только специалист. Но в легких случаях справиться с чувством грусти, пустоты, или плохим настроением помогают несколько простых методов. Об этом пишет Cnet.

Депрессия может ощущаться как безнадежность или пустота. Это чувство может преследовать днями, неделями и даже годами. Депрессия часто сопровождается другими симптомами, такими как беспокойство, проблемы со сном, раздражительность и утомляемость. Она влияет на вашу жизнь, а квалифицированная помощь не всегда доступна. К тому же истоки этого недуга таятся не только в нашем поведении, а также в химических изменениях в мозгу и гормональных сбоях. Так что преодолеть ее помогает зачастую фармацевтическое вмешательство.

Но есть и простые стратегии, которые вы можете использовать для повышения настроения и ежедневной борьбы с депрессией.

Поскольку депрессия — это сложное психическое состояние, важно найти стратегии, которые помогут конкретному человеку, и хотя эти семь приемов не заменяют профессиональную психиатрическую помощь, они предлагают простые способы естественного повышения настроения.

1. Найдите время для того, что вам нравится

Из-за того, что вы чувствуете себя подавленным, вам не хочется заниматься тем, что вам обычно нравится. Но если вы не занимаетесь любимым делом, вы рискуете усугубить симптомы депрессии.

Один из лучших способов борьбы с симптомами депрессии — бороться с желанием ничего не делать и все-таки заниматься любимыми делами, даже если вам этого не хочется. Это отличный способ поднять настроение и снизить уровень стресса.

Составьте список любимых занятий и когда чувствуете, что вас накрывает тоска – воспользуйтесь им.

2. Проводите больше времени на природе

Наше взаимодействие друг с другом и с миром в общем становится все более и более цифровым. Чем больше времени мы проводим перед экранами, тем меньше мы проводим на природе. И это не слишком хорошо для нашего психического здоровья.

Вместо того, чтобы выходить на улицу, мы предпочитаем листать ленту новостей, или сидеть в соцсетях, что только усугубляет угнетенное состояние. Вместо этого попробуйте отложить смартфон, отключить оповещения и отправиться на прогулку по туристической тропе или в городской парк. Вы будете поражены тем, какой положительный эффект может оказать свежий воздух и солнце.

3. Рассмешите себя (и других)

Это не просто клише, потому что в этом есть доля правды: часто смех — лучшее лекарство, когда тебе плохо. Возможно, вы не захотите это слышать, когда у вас депрессия, но это правда так.

Хотя это может быть трудно, но найдите минутку, чтобы подумать о вещах, которые обычно заставляют вас смеяться. Это может быть старый фильм, забавный ситком, дурацкое видео на YouTube. Или проведите время с друзьями, которые могут отвлечь вас и рассмешить. А сможете рассмешить их. Что бы это ни было, не сбрасывайте со счетов силу хорошего смеха.

4. Ищите физического контакта

Депрессия часто связана с одиночеством и изоляцией. А ведь многочисленные исследования показали, что простое физическое прикосновение не просто приятно — оно имеет решающее значение для нашего выживания. Новорожденным физический контакт необходим для регуляции ряда физиологических реакций, но прикосновения остаются важными и когда мы взрослеем. Это успокаивает наши нервы и, в романтических ситуациях, вызывает выброс окситоцина для укрепления связей и увеличения удовольствия.

Однако прикосновения не обязательно должны быть романтичными, чтобы быть эффективными. Объятие друга или простое прикосновение к плечу — это сильные жесты, которые могут поднять вам настроение.

5. Начните тренироваться

Физические упражнения высвобождают в организме сильные эндорфины, вызывающие удовольствие, что приводит к тому, что часто называют "кайфом бегуна" — удовольствию и чувству удовлетворения, которое многие испытывают после тренировки.

Однако еще более значительным может быть долгосрочное влияние физических упражнений на рост клеток. Это может стимулировать рост и связи нервных клеток в головном мозге, особенно в гиппокампе, где происходит регуляция настроения.

Под определение физических упражнений подходит и прогулка, и бег, и плавание, и йога. Найдите занятия, которые вам нравятся, которые заставят ваше тело двигаться и ваше сердце биться чаще. Ваш разум почувствует позитивные изменения.

6. Наведите порядок в своем пространстве

Когда человек испытывает чувство депрессии, он обычно ничего не хочет делать, и уж точно не хочет заниматься уборкой. Однако беспорядок и стресс тесно связаны. Неясно, что обычно возникает раньше — беспорядок или стресс, — но ясно, что уменьшение беспорядка может снизить уровень стресса и успокоить вас.

Разберите шкафы, избавьтесь от ненужного, выбросьте негодные приправы, переберите посуду, начните с малого и приведите в порядок свое жилище. В чистоте и порядке улучшится и ваше настроение.

7. Совершайте добрые поступки

Одно из самых пагубных последствий депрессии заключается в том, что она может заставить вас все больше замыкаться в себе, чрезмерно сосредотачиваться на собственных мыслях и чувствах и становиться менее приспособленными к окружающему миру. Поэтому деятельность, которая заставляет вас сосредоточиться на других, может помочь облегчить симптомы депрессии.

Когда вы сосредотачиваетесь на волонтерстве и бескорыстной помощи, это повышает вашу самооценку, поднимает настроение и помогает побороть депрессию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как распознать "нарцисса" и манипулятора в отношениях.