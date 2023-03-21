Сім безкоштовних способів підняти собі настрій, якщо у вас депресія

Від депресії вилікуватися допоможе лише кваліфікований психіатр, але ці методи допоможуть упоратися з легкими симптомами.

Related video

Депресія — це серйозний розлад психічного здоров'я, що впливає на повсякденне життя багатьох людей. Майже кожна доросла людина і кожен п'ятий підліток страждає від депресії у тій чи іншій формі. Допомогти може лише фахівець. Але в легких випадках впоратися з почуттям смутку, порожнечі або поганим настроєм допомагають кілька простих методів. Про це пише Cnet.

Депресія може відчуватися як безнадійність чи порожнеча. Це почуття може переслідувати днями, тижнями та навіть роками. Депресія часто супроводжується іншими симптомами, такими як занепокоєння, проблеми зі сном, дратівливість та стомлюваність. Вона впливає на ваше життя, а кваліфікована допомога не завжди доступна. До того ж витоки цієї недуги таяться не тільки в нашій поведінці, а також у хімічних змінах у мозку та гормональних збоях. Тож подолати її допомагає найчастіше фармацевтичне втручання.

Але є й прості стратегії, які ви можете використати для підвищення настрою та щоденної боротьби з депресією.

Оскільки депресія — це складний психічний стан, важливо знайти стратегії, які допоможуть конкретній людині, і хоча сім прийомів не замінюють професійну психіатричну допомогу, вони пропонують прості способи природного підвищення настрою.

1. Знайдіть час для того, що вам подобається

Через те, що ви почуваєтеся пригніченим, вам не хочеться займатися тим, що зазвичай вам подобається. Але якщо ви не займаєтеся улюбленою справою, ви ризикуєте посилити симптоми депресії.

Один із найкращих способів боротьби з симптомами депресії — боротися з бажанням нічого не робити і все ж таки займатися улюбленими справами, навіть якщо вам цього не хочеться. Це чудовий спосіб підняти настрій та знизити рівень стресу.

Складіть список улюблених занять і коли відчуваєте, що вас накриває туга – скористайтеся ним.

2. Проводьте більше часу на природі

Наша взаємодія один з одним і зі світом загалом стає все більш цифровою. Що більше часу ми проводимо перед екранами, то менше ми проводимо на природі. І це не надто добре для нашого психічного здоров'я.

Замість того, щоб виходити на вулицю, ми вважаємо за краще гортати стрічку новин, або сидіти в соцмережах, що тільки посилює пригнічений стан. Натомість спробуйте відкласти смартфон, відключити оповіщення та відправитися на прогулянку туристичною стежкою або до міського парку. Ви будете вражені тим, який позитивний ефект може зробити свіже повітря та сонце.

3. Розсмішіть себе (та інших)

Це не просто кліше, тому що в цьому є частка правди: часто сміх — найкращі ліки, коли тобі погано. Можливо, ви не захочете це чути, коли у вас депресія, але це так.

Хоча це може бути важко, але знайдіть хвилинку, щоб подумати про речі, які зазвичай змушують вас сміятися. Це може бути старий фільм, кумедний ситком, безглузде відео на YouTube. Або проведіть час із друзями, які можуть відволікти вас та розсмішити. А можете розсмішити їх. Що б це не було, не скидайте з рахунків силу доброго сміху.

4. Шукайте фізичного контакту

Депресія часто пов'язана з самотністю та ізоляцією. А чисельні ж дослідження показали, що простий фізичний дотик не просто приємний — він має вирішальне значення для нашого виживання. Новонародженим фізичний контакт необхідний для регуляції низки фізіологічних реакцій, але дотики залишаються важливими і ми дорослішаємо. Це заспокоює наші нерви і в романтичних ситуаціях викликає викид окситоцину для зміцнення зв'язків і збільшення задоволення.

Однак дотик не обов'язково має бути романтичним, щоб бути ефективним. Обійми друга або простий дотик до плеча — це сильні жести, які можуть підняти настрій.

5. Почніть тренуватися

Фізичні вправи вивільняють в організмі сильні ендорфіни, що викликають задоволення, що призводить до того, що часто називають "кайфом бігуна" — задоволення та кайф, які багато хто відчуває після тренування.

Однак ще значнішим може бути довгостроковий вплив фізичних вправ на зростання клітин. Це може стимулювати зростання та зв'язки нервових клітин у головному мозку, особливо в гіпокампі, де відбувається регуляція настрою.

Під визначення фізичних вправ підходить і прогулянка, і біг, плавання, йога. Знайдіть заняття, які вам подобаються, які змусять ваше тіло рухатися і ваше серце битися частіше. Ваш розум відчує позитивні зміни.

6. Наведіть порядок у своєму просторі

Коли людина відчуває депресію, вона зазвичай нічого не хоче робити, і точно не хоче займатися прибиранням. Однак безлад та стрес тісно пов'язані. Незрозуміло, що зазвичай виникає раніше — безлад чи стрес, — але ясно, що зменшення безладу може знизити рівень стресу та заспокоїти вас.

Розберіть шафи, позбавтеся непотрібного, викиньте непридатні приправи, переберіть посуд, почніть з малого і впорядкуйте своє житло. У чистоті та порядку покращиться і ваш настрій.

7. Здійснюйте добрі вчинки

Одне з найбільш згубних наслідків депресії полягає в тому, що вона може змусити вас все більше замикатися в собі, надмірно зосереджуватися на власних думках і почуттях і ви стаєте менш пристосованим до навколишнього світу. Тому діяльність, яка змушує вас зосередитись на інших, може допомогти полегшити симптоми депресії.

Коли ви зосереджуєтеся на волонтерстві та безкорисливій допомозі, це підвищує вашу самооцінку, піднімає настрій та допомагає подолати депресію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як розпізнати "нарциса" та маніпулятора у стосунках.