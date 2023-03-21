Кейт Миддлтон и принц Уильям "спорят" о роли принца Джорджа на коронации

Старший внук британского монарха должен исполнить особую роль на коронации своего дедушки.

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Эксперт утверждает, что роль принца Джорджа, которую он сыграет на коронации своего дедушки Карла ІІІ, вызвала "немного споров" с его родителями, озабоченными давлением на молодого члена королевской семьи. Об этом пишет Mirror.

Ожидается, что 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи будут представлены на всеобщее обозрение во время коронации, согласно планам репетиции официального события.

В то время как Шарлотта и Луи будут присутствовать на церемонии в качестве зрителей, принц Уильям и Кейт Миддлтон якобы "рассматривают" возможность передать своему старшему сыну главную ответственность на королевском мероприятии.

Королевский комментатор Том Куинн предположил, что за кулисами идет "несколько споров" относительно того, какую роль сыграет принц Джордж как будущий король Великобритании.

Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

По его словам, принц и принцесса Уэльские "обеспокоены" давлением, которое может быть направлено на юного Джорджа.

Автор только что выпущенной книги "Gilded Youth" сказал: "Я слышал от моих знакомых, что идут определенные споры относительно того, стоит ли Джорджу играть более официальную роль. Я слышал, что Кейт и Уильям волнуются, что для него это будет слишком".

Несмотря на несколько публичных появлений, детей принца Уильяма на протяжении многих лет постепенно приучали к общественным обязанностям.

Судя по всему, старший сын Уильяма и Кэтрин все же сыграет свою роль, однако она будет "не слишком заметна".

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, все дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон примут участие в коронации Карла ІІІ.

Также Фокус писал о посещении принцем Джорджем уроков, как вести себя настоящему королю.