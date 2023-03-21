Кейт Міддлтон та принц Вільям "сперечаються" щодо ролі принца Джорджа на коронації

Старший онук британського монарха повинен виконати особливу роль під час коронації свого дідуся.

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Експерт стверджує, що роль принца Джорджа, яку він зіграє на коронації свого дідуся Карла ІІІ, викликала "трохи суперечок" з його батьками, стурбованими тиском на молодого члена королівської родини. Про це пише Mirror.

Очікується, що 9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта та 4-річний принц Луї будуть представлені на загальний огляд під час коронації, згідно з планами репетиції офіційної події.

У той час як Шарлотта і Луї будуть присутні на церемонії як глядачі, принц Вільям і Кейт Міддлтон нібито "розглядають" можливість передати своєму старшому синові головну відповідальність на королівському заході.

Королівський коментатор Том Квінн припустив, що за лаштунками точиться "трохи суперечок" щодо того, яку саме роль зіграє принц Джордж як майбутній король Великобританії.

Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

За його словами, принц і принцеса Уельські "стурбовані" тиском, який може бути спрямований на юного Джорджа.

Автор щойно випущеної книги "Gilded Youth" сказав: "Я чув від моїх знайомих, що точиться певні суперечки щодо того, чи варто Джорджу грати більш офіційну роль. Я чув, що Кейт і Вільям хвилюються, що для нього це буде занадто".

Незважаючи на кілька публічних появ, дітей принца Вільяма протягом багатьох років поступово привчали до громадських обов'язків.

Судячи з усього, старший син Вільяма та Кетрін усе ж зіграє свою роль, проте вона буде "не надто помітною".

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, усі діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон візьмуть участь у коронації Карла ІІІ.

Також Фокус писав про відвідування принцом Джорджем уроків, як поводити себе справжньому королю.