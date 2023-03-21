Кожаные и классические. Модные тренчи на весну 2023 (фото)
Удачно выбранная верхняя одежда — залог стильного образа.
Тренч – это одна из самых важных вещей в весенне-осеннем гардеробе каждой модницы. Это залог удачного образа, ведь он может либо создать аутфит, либо разрушить представление о вашем чувстве стиля.
Трендовый тренч не только согреет вас еще в прохладную погоду, но и задаст модный ритм вашей обыденности. Предлагаем вашему вниманию самые модные варианты тренчей на весну 2023 года.
Кожаный
Кожаный тренч – отличная альтернатива классической верхней одежде. Он стильно выглядит и станет изюминкой вашего весеннего аутфита. Важно выбрать тренч из эко-кожи, ведь кроме модных трендов уже давно существует тренд на сохранение жизней животных.
Цветом может стать как светлый, так и всевозможные темные оттенки. К примеру, певица Селена Гомес недавно вышла в свет в сливовом тренче украинского бренда Olenich.
Яркий
Еще больше разбавить обыденность поможет яркая верхняя одежда. Вы можете сделать ставку на желтые, оранжевые, красные, зеленые тренчи, соответствующие природе вокруг. Ведь весной все расцветает – расцветайте и вы.
К примеру, модель Эмили Ратаковски выбирает ярко-оранжевый тренч.
Классический
Конечно, вечная классика. Базовый светлый тренч подойдет как для обыденного выхода в свет, так и на официальное событие. Он будет сочетаться с брюками, юбками и платьями. При выборе этого варианта можно много и всячески экспериментировать.
Минимальный
Минимализм – один из самых главных трендов последних лет. Выбирая тренч на весну 2023, можно сделать ставку на минимальные варианты, которые представлены с ограниченным количеством пуговиц и ремней.
Короткий
Несмотря на моду на удлиненные варианты пальто и тренчей, можно поэкспериментировать и выбрать укороченный вариант. Он будет более комфортабельным и больше "откроет" вашу одежду под ним. В то время, когда длинный тренч позволяет модницам даже не задумываться о нижней одежде.
Оливка
Оливковые тренчи особенно элегантно смотрятся. Их можно совмещать так же, как и классические варианты тренчей. Впрочем, их цвет и есть изюминкой такого образа.
Белый
Белые тренчи создадут нежный весенний образ. Вы можете выбрать как классические варианты, так и кожаные.
Напомним, Селена Гомес вышла на публику в тренче украинского бренда.
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