Кожаные и классические. Модные тренчи на весну 2023 (фото)

Удачно выбранная верхняя одежда — залог стильного образа.

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Тренч – это одна из самых важных вещей в весенне-осеннем гардеробе каждой модницы. Это залог удачного образа, ведь он может либо создать аутфит, либо разрушить представление о вашем чувстве стиля.

Трендовый тренч не только согреет вас еще в прохладную погоду, но и задаст модный ритм вашей обыденности. Предлагаем вашему вниманию самые модные варианты тренчей на весну 2023 года.

Кожаный

Кожаный тренч – отличная альтернатива классической верхней одежде. Он стильно выглядит и станет изюминкой вашего весеннего аутфита. Важно выбрать тренч из эко-кожи, ведь кроме модных трендов уже давно существует тренд на сохранение жизней животных.

Цветом может стать как светлый, так и всевозможные темные оттенки. К примеру, певица Селена Гомес недавно вышла в свет в сливовом тренче украинского бренда Olenich.

Селена Гомес в тренче украинского бренда Фото: Getty Images

Яркий

Еще больше разбавить обыденность поможет яркая верхняя одежда. Вы можете сделать ставку на желтые, оранжевые, красные, зеленые тренчи, соответствующие природе вокруг. Ведь весной все расцветает – расцветайте и вы.

К примеру, модель Эмили Ратаковски выбирает ярко-оранжевый тренч.

Эмили Ратаковски

Классический

Конечно, вечная классика. Базовый светлый тренч подойдет как для обыденного выхода в свет, так и на официальное событие. Он будет сочетаться с брюками, юбками и платьями. При выборе этого варианта можно много и всячески экспериментировать.

Минимальный

Минимализм – один из самых главных трендов последних лет. Выбирая тренч на весну 2023, можно сделать ставку на минимальные варианты, которые представлены с ограниченным количеством пуговиц и ремней.

Короткий

Несмотря на моду на удлиненные варианты пальто и тренчей, можно поэкспериментировать и выбрать укороченный вариант. Он будет более комфортабельным и больше "откроет" вашу одежду под ним. В то время, когда длинный тренч позволяет модницам даже не задумываться о нижней одежде.

Оливка

Оливковые тренчи особенно элегантно смотрятся. Их можно совмещать так же, как и классические варианты тренчей. Впрочем, их цвет и есть изюминкой такого образа.

Белый

Белые тренчи создадут нежный весенний образ. Вы можете выбрать как классические варианты, так и кожаные.

Напомним, Селена Гомес вышла на публику в тренче украинского бренда.

Также Фокус писал о главных трендах обуви на весну 2023 года.