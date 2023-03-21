Шкіряні та класичні. Модні тренчі весни 2023 (фото)

Вдало обраний верхній одяг — запорука стильного образу.

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Тренч — це одна з найважливіших речей у весняно-осінньому гардеробі кожної модниці. Це запорука вдалого образу, адже він може або створити аутфіт, або зруйнувати уявлення про ваше почуття стилю.

Трендовий тренч не лише зігріє вас у ще прохолодну погоду, а й задасть модний ритм вашої буденності. Пропонуємо вашій увазі наймодніші варіанти тренчів на весну 2023 року.

Шкіряний

Шкіряний тренч — чудова альтернатива класичному верхньому одягу. Він доволі стильно виглядає та стане родзинкою вашого весняного аутфіту. Важливо обрати тренч з екошкіри, адже, окрім модних трендів, уже давно існує тренд на збереження життів тварин.

Кольором може стати як світлий, так і різноманітні темні відтінки. Наприклад, співачка Селена Гомес нещодавно вийшла у світ у сливовому тренчі українського бренду Olenich.

Селена Гомес у тренчі українського бренду Фото: Getty Images

Яскравий

Ще більше розбавити буденність допоможе яскравий верхній одяг. Ви можете зробити ставку на жовті, помаранчеві, червоні, зелені тренчі, які відповідатимуть природі навколо. Адже навесні усе розквітає — розквітайте і ви.

Наприклад, модель Емілі Ратаковскі обирає яскраво-помаранчевий тренч.

Емілі Ратаковскі

Класичний

Звісно, вічна класика. Базовий світлий тренч підійде як для буденного виходу у світ, так і на офіційну подію. Він пасуватиме зі штанами, спідницями та сукнями. При виборі цього варіанту можна багато і всіляко експериментувати.

Мінімальний

Мінімалізм — один з найголовніших трендів минулих років. Обираючи тренч на весну 2023, можна зробити ставку на мінімальні варіанти, які представлені з обмеженою кількістю гудзиків та ременів.

Короткий

Попри моду на подовжені варіанти пальт та тренчів, можна поекспериментувати та обрати вкорочений варіант. Він буде більш комфортабельним та більше "відкриє" ваш одяг під ним. У той час, коли довгий тренч дозволяє модницям навіть не задумуватися про нижній одяг.

Оливка

Оливкові тренчі особливо елегантно виглядають. Їх можна поєднувати так само, як і класичні варіанти тренчів. Втім, їхній колір і є родзинкою такого образу.

Білий

Білосніжні тренчі створять ніжний весняний образ. Ви можете обрати як класичні варіанти, так і шкіряні.

Нагадаємо, Селена Гомес вийшла на публіку у тренчі українського бренду.

Також Фокус писав про головні тренди взуття на весну 2023.