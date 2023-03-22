6 вещей, которые ненавидят кошки: чего следует избегать, чтобы не потерять любовь животного

Если кошка постоянно будет испытываеть стресс, это не лучшим образом скажется на ее отношении к владельцу.

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Кошки – пожалуй, самые своенравные домашние питомцы, которые однако способны на большую любовь и привязанность несмотря на слухи об их излишней самостоятельности. Однако даже самые преданные животные могут обозлиться на своих владельцев, если в доме, где они живут, есть определенные вещи, пугающие их и доставляющие им дискомфорт. Кошка будет испытывать стресс, страх и злиться на человека за нарушение ее покоя. Что это за вещи, рассказали в журнале Hills.

Пылесосы

Кошки очень не любят громких звуков, это ни для кого не секрет. Когда же эти звуки издает громоздкое нечто со щеткой, животное испытывает настоящий страх. Оно старается убежать подальше и спрятаться. Чтобы лишний раз не пугать кошку, лучше на момент уборки отнести ее в другую комнату, где она будет чувствовать себя в безопасности. Можно также предоставить ей закрытое темное пространство, укрыв ее, пока не закончится уборка.

Не все кошки спокойно относятся к шуму пылесоса Фото: Getty

Шумовое загрязнение

Помимо пылесоса, кошек раздражают и другие звуки.

"Чрезмерные или громкие шумы могут создать так называемый акустический стресс, который влияет, в частности, на кошек, поскольку они могут слышать очень высокие тона. Кошки могут слышать звуки примерно на 1,6 октавы выше, чем у людей, и на одну октаву выше, чем у собак", – отмечают эксперты.

Громкий звук телевизора, видеоигры, стереосистемы, телефоны, даже звук работающего фена заставляют кошку нервничать и искать убежище.

Поездки на машине

Далеко не все кошки любят ездить с хозяевами в автомобиле. Часто это сопровождается мяуканьем, шипением, общим беспокойством и попытками вырваться из замкнутого пространства. Для кошки ее дом – это ее мир, и она вполне довольна тем, что остается там, особенно когда может наблюдать за происходящим вокруг нее с безопасного высокого места у окна. Если же кошку крайне необходимо куда-то везти, можно попробовать завернуть ее в покрывало или полотенце, прежде чем поместить животное в переноску. Затем переноску нужно хорошо закрепить в автомобиле, чтобы она не ходила туда-сюда во время движения.

Для некоторых животных поездка на авто – настоящий стрес Фото: Getty

Липкие поверхности

Хотя это может быть хорошим средством отпугивания кошки от определенных поверхностей, таких как столешницы или мебель, вазоны с цветами или ковры, обычно это раздражает животное. Лапы и когти важны для нее при изучении окружающей ее среды. Они помогают ей схватить и прощупать мир, и когда что-то влияет на процесс познания, она склонна относиться к этому недоброжелательно.

Ошейники с колокольчиками

Эти, казалось бы, безобидные маленькие звенящие колокольчики, прикрепленные к кошачьим ошейникам, на самом деле могут свести кошек с ума. Поначалу это аксессуар может показаться хозяевам хорошей идеей, поскольку позволяет быстрее найти животное в случае чего или же отпугнуть птиц во время охоты животного. Однако кошки звук этот очень не любят. Колокольчики могут вызвать стресс у кошки из-за частоты звука и того факта, что он находится прямо у ее ушей. Многие кошки пытаются снять зубами колокольчик, что может привести к удушью. Лучше всего, если кошки будут носить простой ошейник, без лишних звуков.

Наличие колокольчика на ошейнике – не всегда хорошая идея Фото: Getty

Чрезмерные ласки

Хотя некоторые кошки могут быть отчужденными, большинство пушистых друзей любят, когда им чешут живот, спинку или голову. Но не стоит слишком увлекаться этим. При напористом почесывании кошка недвусмысленно даст понять, как сильно она это ненавидит. Существует даже такая вещь, как "агрессия, вызванная ласками", по утверждению Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, которая возникает, когда кошка внезапно чувствует раздражение из-за того, что ее сильно гладят, и в ответ слегка кусает человека, а затем подпрыгивает и убегает. Лучше быть с животным нежными и прекратить гладить и чесать ее, когда она даст понять, что с нее достаточно.

Ранее Фокус писал, как отучить кошек царапать мебель и грызть комнатные растения.