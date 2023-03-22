6 речей, які ненавидять кішки: чого слід уникати, щоб не втратити любов тварини

Якщо кішка постійно відчуватиме стрес, це не найкраще позначиться на її ставленні до власника.

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Кішки — мабуть, найноровливіші домашні вихованці, які проте здатні на велику любов і прихильність попри чутки про їхню надмірну самостійність. Однак навіть найвідданіші тварини можуть розсердитися на своїх власників, якщо в будинку, де вони живуть, є певні речі, які їх лякають і завдають їм дискомфорту. Кішка відчуватиме стрес, страх і сердитиметься на людину за порушення її спокою. Що це за речі, розповіли в журналі Hills.

Пилососи

Кішки дуже не люблять гучних звуків, це ні для кого не секрет. Коли ці звуки видає громіздка річ зі щіткою, тварина відчуває справжній страх. Вона намагається втекти подалі та сховатися. Щоб зайвий раз не лякати кішку, краще на момент прибирання віднести її в іншу кімнату, де вона почуватиметься в безпеці. Можна також дати їй закритий темний простір, сховавши її, доки не закінчиться прибирання.

Не всі кішки спокійно ставляться до шуму пилососа Фото: Getty

Шумове забруднення

Крім пилососа, кішок дратують інші звуки.

"Надмірні або гучні шуми можуть створити так званий акустичний стрес, який впливає, зокрема, на кішок, оскільки вони можуть чути дуже високі тони. Кішки можуть чути звуки приблизно на 1,6 октави вище, ніж у людей, і на одну октаву вище, ніж у собак", — наголошують експерти.

Гучний звук телевізора, відеогри, стереосистеми, телефонів, навіть звук фена, що працює, змушують кішку нервувати й шукати сховок.

Поїздки в машині

Не всі кішки люблять їздити з господарями в автомобілі. Часто це супроводжується нявканням, шипінням, загальним занепокоєнням і спробами вирватися із замкнутого простору. Для кішки її дім — це її світ, і вона цілком задоволена тим, що залишається там, особливо коли може спостерігати за тим, що відбувається навколо неї, з безпечного високого місця біля вікна. Якщо ж кішку конче необхідно кудись везти, можна спробувати загорнути її в покривало або рушник, перш ніж помістити тварину в переноску. Потім переноску потрібно добре закріпити в автомобілі, щоб вона не хиталася туди-сюди під час руху.

Для деяких тварин поїздка на авто — справжній стрес Фото: Getty

Липкі поверхні

Хоча це може бути гарним засобом відлякування кішки від певних поверхонь, таких як стільниці чи меблі, вазони з квітами чи килими, зазвичай це дратує тварину. Лапи та пазурі важливі для неї під час вивчення навколишнього середовища. Вони допомагають їй схопити й промацати світ, і коли щось впливає на процес пізнання, вона схильна ставитися до цього недоброзичливо.

Нашийники з дзвіночками

Ці, здавалося б, невинні маленькі дзвіночки, прикріплені до котячих нашийників, насправді можуть звести кішок із розуму. Спочатку цей аксесуар може здатися господарям гарною ідеєю, оскільки дозволяє швидше знайти тварину в разі чого або відлякати птахів під час полювання тварини. Однак кішки цей звук дуже не люблять. Дзвіночки можуть викликати стрес у кішки через частоту звуку й той факт, що він розташований прямо біля її вух. Багато кішок намагаються зняти зубами дзвіночок, що може призвести до задухи. Найкраще, якщо кішки носитимуть простий нашийник, без зайвих звуків.

Наявність дзвіночка на ошийнику — не завжди гарна ідея Фото: Getty

Надмірні пестощі

Хоча деякі кішки можуть бути відчуженими, більшість пухнастих друзів люблять, коли їм чухають живіт, спинку чи голову. Але не варто надто захоплюватися цим. У разі наполегливого чухання кішка недвозначно дасть зрозуміти, як сильно вона це ненавидить. Існує навіть така річ, як агресія, викликана пестощами, за твердженням Американського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Вона виникає, коли кішка раптово відчуває роздратування через те, що її сильно гладять, і у відповідь трохи кусає людину, а потім підстрибує і тікає. Краще бути з твариною ніжними та припинити гладити й чухати її, коли вона дасть зрозуміти, що з неї достатньо.

Раніше Фокус писав, як відучити кішок дряпати меблі та гризти кімнатні рослини.