Певица Меган Трейнор приобрела жакет украинского бренда (фото)

Беременная знаменитость сейчас снимается в шоу талантов.

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29-летняя американская певица и продюсер Меган Трейнор приобрела образ от украинского бренда. Снимками звезды сцены делится в своем Instagram.

Знаменитость, которая находится на 23-й неделе беременности, также сейчас является судьей нового сезона австралийского талант-шоу Australian Idol 2023.

Меган Трейнор

На состоявшийся накануне полуфинал съемок беременная певица надела жакет с кристаллами от украинского бренда GASANOVA. Как известно, он также расшит камнями Swarovski.

Свой аутфит для съемок Меган Трейнор дополнила черным топом с глубоким декольте, лаконичными украшениями, прической и вечерним макияжем.

"@meghantrainor в жакете GASANOVA crystals🤍 Спасибо, что выбираете нас", — отметили в своих соцсетях представители украинского бренда, который также часто выбирает первая леди Украины Елена Зеленская.

Меган Трейнор

Украинские дизайнеры давно популярны среди западных звезд. К примеру, Белла Хадид выбирала трендовые вещи бренда Руслана Багинского и Светланы Бевзы.

Напомним, звезда культового сериала "Сплетница" вышла на публику в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о съемке Леди Гаги в рекламном кампейне известного бренда в платье украинского дизайнера.