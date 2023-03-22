Певица Меган Трейнор приобрела жакет украинского бренда (фото)
Беременная знаменитость сейчас снимается в шоу талантов.
29-летняя американская певица и продюсер Меган Трейнор приобрела образ от украинского бренда. Снимками звезды сцены делится в своем Instagram.
Знаменитость, которая находится на 23-й неделе беременности, также сейчас является судьей нового сезона австралийского талант-шоу Australian Idol 2023.
На состоявшийся накануне полуфинал съемок беременная певица надела жакет с кристаллами от украинского бренда GASANOVA. Как известно, он также расшит камнями Swarovski.
Свой аутфит для съемок Меган Трейнор дополнила черным топом с глубоким декольте, лаконичными украшениями, прической и вечерним макияжем.
"@meghantrainor в жакете GASANOVA crystals🤍 Спасибо, что выбираете нас", — отметили в своих соцсетях представители украинского бренда, который также часто выбирает первая леди Украины Елена Зеленская.
Украинские дизайнеры давно популярны среди западных звезд. К примеру, Белла Хадид выбирала трендовые вещи бренда Руслана Багинского и Светланы Бевзы.
Напомним, звезда культового сериала "Сплетница" вышла на публику в платье украинского бренда.
Также Фокус писал о съемке Леди Гаги в рекламном кампейне известного бренда в платье украинского дизайнера.