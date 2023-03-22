Співачка Меган Трейнор придбала жакет українського бренду (фото)

Вагітна знаменитість наразі знімається у шоу талантів.

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29-річна американська співачка та продюсерка Меган Трейнор придбала образ від українського бренду. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість, яка наразі перебуває на 23-му тижні вагітності, також є суддею нового сезону австралійського співочого талант-шоу Australian Idol 2023.

Меган Трейнор

На півфінал зйомок, що відбувся напередодні, вагітна співачка одягла жакет із кристалами українського бренду GASANOVA. Як відомо, він також розшитий камінням Swarovski.

Свій аутфіт для зйомок Меган Трейнор доповнила чорним топом з глибоким декольте, лаконічними прикрасами, зачіскою та вечірнім макіяжем.

"@meghantrainor в жакеті GASANOVA crystals🤍 Дякуємо, що обираєте нас🤍", — зазначили у своїх соцмережах представники українського бренду, який також часто обирає перша леді України Олена Зеленська.

Меган Трейнор

Українські дизайнери давно популярні серед західних зірок. Наприклад, Белла Хадід обирала трендові речі бренду Руслана Багінського та Світлани Бевзи.

Нагадаємо, зірка культового серіалу "Пліткарка" вийшла на публіку у сукні українського бренду.

Також Фокус писав про зйомку Леді Гаги в рекламному кампейні відомого бренду у сукні українського дизайнера.