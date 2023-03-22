Королевский биограф рассказал, какую процедуру пришлось пройти Кейт Миддлтон перед свадьбой

Аналогичную процедуру в 1981 году прошла Диана Спенсер перед свадьбой с принцем Чарльзом.

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О том, что Кейт Миддлтон начали активно готовить к жизни в статусе члена королевской семьи еще до ее помолвки с принцем Уильямои, известно давно. Однако биограф Том Куинн в своей книге "Позолоченная молодежь: история взросления в королевской семье" раскрыл некоторые более пикантные подробности этого процесса, пишет Yahoo.

Кроме массы правил, которые должна была выучить невеста-простолюдинка, она еще и прошла тесты на фертильность. Таким образом ее будущий супруг хотел убедиться, что Кэтрин сможет родить детей.

"Это всегда делается для того, чтобы будущая королева могла иметь детей. Если бы у Кейт не было плодовитости, мало кто сомневается, что брак распался бы", – пишет Куинн, добавив, что в 1981 году принцесса Диана прошла такие же тесты. То, что Диана Спенсер была моложе и имела больше шансов подарить принцу Чарльзу наследников, стало одной из главных причин, почему ему пришлось жениться на ней, а не на Камилле Паркер-Боулз.

"Диана пожаловалась во время краткой встречи с автором настоящей книги, что она по своей невинности думала, что ее добрачные осмотры были связаны с общим состоянием здоровья, только позже осознав, что она на самом деле была проверяли на фертильность. "Я была так невинна, что просто соглашалась со всем на этом этапе", — сказала она"", – вспоминает биограф.

Принцесса Уэльская со своими детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За 12 лет брака у Уильяма и Кейт родились трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которым сейчас девять, семь и четыре года соответственно. В СМИ ходили слухи, что принцесса Уэльская мечтает о четвертом ребенке.

В прошлом месяце астролог принцессы Дианы Дебби Франк заявила, что она видела четвертого ребенка в не столь отдаленном будущем принца и принцессы Уэльских. Беременности, по ее прогнозам, следует ожидать уже в этом году.

Ранее Фокус писал, что королевский биограф рассказал, какие прозвища дали друг другу принц Уильям и Кейт Миддлтон.