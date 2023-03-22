Королівський біограф розповів, яку процедуру довелося пройти Кейт Міддлтон перед весіллям

Аналогічну процедуру 1981 року пройшла Діана Спенсер перед весіллям із принцом Чарльзом.

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Про те, що Кейт Міддлтон почали активно готувати до життя в статусі члена королівської родини ще до її заручин із принцом Вільямої, відомо давно. Однак біограф Том Квінн у своїй книзі "Позолочена молодь: історія дорослішання в королівській родині" розкрив деякі пікантніші подробиці цього процесу, пише Yahoo.

Окрім маси правил, які мала вивчити наречена-простолюдинка, вона ще й пройшла тести на фертильність. Так її майбутній чоловік хотів переконатися, що Кетрін зможе народити дітей.

"Це завжди робиться для того, щоб майбутня королева могла мати дітей. Якби в Кейт не було плідності, мало хто сумнівається, що шлюб розпався б", — пише Квінн, додавши, що в 1981 принцеса Діана пройшла такі ж тести. Те, що Діана Спенсер була молодша та мала більше шансів подарувати принцу Чарльзу спадкоємців, стало однією з головних причин, чому йому довелося одружитися з нею, а не з Каміллою Паркер-Боулз.

"Діана поскаржилася під час короткої зустрічі з автором справжньої книги, що вона через свою невинність думала, що її дошлюбні огляди були пов'язані із загальним станом здоров'я, лише пізніше усвідомивши, що її насправді перевіряли на фертильність. "Я була така невинна, що просто погоджувалася з усім на цьому етапі", — сказала вона", — згадує біограф.

Принцеса Уельська зі своїми дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За 12 років шлюбу у Вільяма та Кейт народилися троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї, яким зараз дев'ять, сім і чотири роки відповідно. У ЗМІ ходили чутки, що принцеса Уельська мріє про четверту дитину.

Минулого місяця астрологиня принцеси Діани Деббі Франк заявила, що вона бачила четверту дитину в не такому віддаленому майбутньому принца та принцеси Уельських. На вагітність, за її прогнозами, слід очікувати вже цього року.

Раніше Фокус писав, що королівський біограф розповів, які прізвиська дали одне одному принц Вільям і Кейт Міддлтон.