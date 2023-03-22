В городах Дании появились свечи-люди в полный рост (видео)

В Дании 44% молодежи чувствуют эмоциональное выгорание.

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Скульптуры-свечи в виде человека появились в крупнейших городах Дании как символ выгорания, сообщают западные СМИ. Таким образом активисты решили привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Каждая из статуй была сделана из свечного воска, и они символизируют, что произойдет, если мы не будем действовать. По мнению организаторов этих инсталляций, бездействие приведет к выгоранию целого поколения. Свечам потребуется около двух месяцев, чтобы полностью сгореть, служа очень реальным обратным отсчетом и символом состояния молодежи. В дополнение к большим свечам, маленькие версии сгоревшей молодежи будут переданы различным заинтересованным сторонам и появятся в телешоу. Для политиков создана специальная упаковка, где написано, что это за свечи и что может сделать их министерство, чтобы молодежь не перегорела.

Пять лет назад Всемирная ассоциация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание новой болезнью. Сегодня 44% датской молодежи чувствуют себя истощенными. Кроме того увеличивается число страдающих молодых людей. Датское общественное радио и телевизионная станция DR поставила перед собой задачу переломить ситуацию и выяснить, что делает молодежь счастливой, и побудить их делать это чаще, чтобы избежать эмоционального выгорания. В этом году психическое здоровье стало частью учебной программы в школах по всей стране. Уже более 30 лет датские школы участвуют в Дне физического здоровья.

"Нам нужно было создать символ состояния молодежи и показать последствия, если мы не будем действовать сейчас. Все статуи ведут к ряду решений, одним из которых является День психического здоровья в датских школах", – заявила Клара Прайор-Нок, креативный директор Uncle Grey. Именно эта организация придумала и воплотила в жизнь проект.

"В течение многих лет мы сосредоточивались на важности физического здоровья – теперь пришло время сосредоточиться на поддержании психической формы. Мы надеемся, что с помощью этого проекта мы сможем пролить свет на важность этого и помочь молодым людям понять, что они не одиноки в своей борьбе, потому что с рядом инициатив мы здесь, чтобы помочь им", — добавила Шарлотта Порсагер, главный операционный директор компании.

Свечи изготовлены из смеси парафина и стеарина. Каждая скульптура весит порядка 85 кг. На изготовление свечей ушло восемь недель. Каждая фигура спрятана в кубе из плексигласа.

Ранее Фокус писал, что является признаками выгорания, и как ему противостоять.