У містах Данії з'явилися свічки-люди в повний зріст (відео)

У Данії 44% молоді відчувають емоційне вигоряння.

Related video

Скульптури-свічки у вигляді людини з'явилися у найбільших містах Данії як символ вигоряння, повідомляють західні ЗМІ. У такий спосіб активісти вирішили привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

Кожна статуя була зроблена зі свічкового воску, і вони символізують, що станеться, якщо ми не будемо діяти. На думку організаторів цих інсталяцій, бездіяльність призведе до вигоряння цілого покоління. Свічкам потрібно приблизно два місяці, щоб повністю згоріти, слугуючи дуже реальним зворотним відліком і символом стану молоді. На додаток до великих свічок, маленькі версії згорілої молоді будуть передані різним зацікавленим сторонам і з'являться в телешоу. Для політиків створено спеціальну упаковку, де написано, що це за свічки і що може зробити їхнє міністерство, щоб молодь не перегоріла.

П'ять років тому Всесвітня асоціація охорони здоров'я офіційно визнала емоційне вигоряння новою хворобою. Сьогодні 44% данської молоді почуваються виснаженими. Крім того збільшується кількість молодих людей, які страждають. Данське громадське радіо та телевізійна станція DR поставила собі завдання переламати ситуацію і з'ясувати, що робить молодь щасливою, і спонукати їх робити це частіше, щоб уникнути емоційного вигоряння. Цьогоріч психічне здоров'я стало частиною навчальної програми у школах по всій країні. Уже понад 30 років датські школи беруть участь у Дні фізичного здоров'я.

"Нам потрібно було створити символ стану молоді та показати наслідки, якщо ми не діятимемо зараз. Усі статуї ведуть до низки рішень, одним з яких є День психічного здоров'я в данських школах", — заявила Клара Прайор-Нок, креативна директорка Uncle Grey. Саме ця організація вигадала та втілила в життя проєкт.

"Протягом багатьох років ми зосереджувалися на важливості фізичного здоров'я — тепер настав час зосередитися на підтримці психічної форми. Ми сподіваємося, що за допомогою цього проєкту ми зможемо пролити світло на важливість цього та допомогти молодим людям зрозуміти, що вони не самотні у своїй боротьбі, тому що з низкою ініціатив ми тут, щоб допомогти їм", — додала Шарлотта Порсагер, головна операційна директорка компанії.

Свічки виготовлені із суміші парафіну та стеарину. Кожна скульптура важить приблизно 85 кг. На виготовлення свічок пішло вісім тижнів. Кожна фігура захована у кубі з плексигласу.

Раніше Фокус писав, що є ознаками вигоряння і як йому протистояти.