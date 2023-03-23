Невеста Криштиану Роналду рассказала о знакомстве с футболистом

Джорджина Родригес призналась, что влюбилась с первого взгляда.

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29-летняя испанская модель и невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с футболистом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Возлюбленная знаменитого португальского спортсмена призналась, что влюбилась в Роналду с первого взгляда. Как известно, впервые пара встретилась в 2016 году в магазине Gucci в Мадриде, где Родригес работала продавцом-консультантом.

"Когда я увидела его, он был так красив, мне было стыдно смотреть на него", — рассказала мама детей футболиста.

В частности, стало известно о том, что Джорджина в этот день заменяла своего коллегу, поэтому знакомство произошло из-за поворота судьбы.

Джорджина Родригес Фото: Getty Images

После окончания смены модель-продавец вышла на улицу, где ее ждал Роналду со старшим сыном и другом.

"… у меня в животе летали бабочки. Иногда, когда мы ужинаем дома, я смотрю на него и думаю: "Как же мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой замечательной семьи". Я ложусь спать очень счастливой", — рассказывает Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду с невестой Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

37-летний Роналду воспитывает пятерых наследников — Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Матео, Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Последние двое родились от союза футболиста и Джорджины Родригес. Несмотря на это, они не спешат заключать официальный брак.

Напомним, Джорджина Родригес рассказала о переживаниях из-за потери ребенка от Роналду.

Также Фокус писал о новых фото дочери Криштиану Роналду и его невесты.