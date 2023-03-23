Наречена Кріштіану Роналду розповіла про знайомство з футболістом

Джорджина Родрігес зізналася, що закохалася з першого погляду.

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29-річна іспанська модель та наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про знайомство з футболістом. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Кохана знаменитого португальського спортсмена зізналася, що закохалася в Роналду з першого погляду. Як відомо, уперше пара зустрілася у 2016 році в магазині Gucci в Мадриді, де Родрігес працювала продавцем-консультантом.

"Коли я побачила його, він був таким красивим, мені було соромно дивитися на нього", — розповіла мама дітей футболіста.

Зокрема стало відомо про те, що Джорджина цього дня заміняла свого колегу, тому знайомство сталося через поворот долі.

Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Після закінчення зміни модель-продавець вийшла на вулицю, де її чекав Роналду зі старшим сином та другом.

"… у мене в животі літали метелики. Часом, коли ми вечеряємо вдома, я дивлюсь на нього і думаю: "Як же мені пощастило, що він обрав саме мене для створення цієї чудової родини". Я лягаю спати дуже щасливою", — розповідає Джорджина Родрігес.

Кріштіану Роналду з нареченою Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

​37-річний Роналду виховує п'ятьох спадкоємців — Кріштіану Роналду-молодшого, близнюків Єву та Матео, Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Останні двоє народилися у союзу футболіста та Джорджини Родрігес. Попри це, вони не поспішають укладати офіційний шлюб.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес розповіла про переживання через втрату дитини від Роналду.

Також Фокус писав про нові фото доньки Кріштіану Роналду та його нареченої.