Девушка Брэда Питта показала идеальное пальто на апрель 2023 (фото)

Инес де Рамон была замечена после дождя в Лос-Анджелесе.

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Девушка Брэда Питта Инес де Рамон продемонстрировала идеальное пальто на апрель 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя тренер и дизайнер украшений показала яркую улыбку, прогуливаясь по Лос-Анджелесу во время перерыва от дождя.

Прогулка Инес де Рамон состоялась спустя всего несколько дней после того, как ее бойфренда Брэда Питта заметили на съемках его нового триллера Apple TV+ "Волки", в котором снимается его давний друг Джордж Клуни.

Она выглядела непринужденно и стильно в темном ансамбле с элегантным серым пальто с острыми лацканами.

Она дополнила пальто изящными темно-серыми джинсами, простым черным топом с длинными рукавами. На ногах девушки Питта были бордовые кожаные ботинки с острыми носами.

Несмотря на пасмурное небо, на ней были массивные очки, а ее темные волосы были уложены прямо на плечи с пробором посередине. Инес де Рамон сосредоточенно разговаривала по телефону.

Инес де Рамон

Об отношениях Брэда Питта и бывшей жены Пола Уэсли стало известно осенью 2022 года. Они уже даже официально выходили на публику как пара, а инсайдеры рассказывают о повышении градуса серьезности в романе знаменитостей.

Напомним, Брэд Питт еще не спешит знакомить свою новую девушку с детьми и Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о первом официальном выходе Брэда Питта и Инес де Рамон на публику.