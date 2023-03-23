Дівчина Бреда Пітта показала ідеальне пальто на квітень 2023 (фото)

Інес де Рамон помітили після дощу у Лос-Анджелесі.

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Дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон продемонструвала ідеальне пальто на квітень 2023 року. Про це пише Daily Mail.

30-річна тренерка та дизайнерка прикрас показала яскраву посмішку, прогулюючись Лос-Анджелесом під час перерви від дощу.

Прогулянка Інес де Рамон відбулася всього через кілька днів після того, як її бойфренда Бреда Пітта помітили на зйомках свого нового трилеру Apple TV+ "Вовки", у якому знімається його давній друг Джордж Клуні.

Вона виглядала невимушено та стильно в темному ансамблі з елегантним сірим пальтом з гострими лацканами, які огортали її.

Вона доповнила пальто витонченими темно-сірими джинсами, простим чорним топом з довгими рукавами. На ногах дівчини Пітта були бордові шкіряні черевики з гострими носами.

Незважаючи на похмуре небо, на ній були масивні окуляри, а її брюнеткове волосся було укладено прямо на плечі з проділом посередині. Інес де Рамон зосереджено розмовляла по телефону.

Інес де Рамон

Про стосунки Бреда Пітта та колишньої дружини Пола Веслі стало відомо восени 2022. Вони вже навіть офіційно виходили на публіку як пара, а інсайдери розповідають про підвищення градусу серйозності у романі знаменитостей.

Нагадаємо, Бред Пітт ще не поспішає знайомити свою нову дівчину з дітьми та Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід Бреда Пітта та Інес де Рамон на публіку.