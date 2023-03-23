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Стиль жизни

Дженнифер Лопес снялась обнаженной для рекламного кампейна обуви (фото)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес

Знаменитость активно продвигает свою коллекцию обуви от Revolve.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась обнаженной, чтобы продемонстрировать новую коллекцию обуви Revolve.

Жена Бена Аффлека позировала обнаженной в кампейне для своей новой коллекции обуви JLo Jennifer Lopez for Revolve, используя свои очень длинные наращенные волосы, чтобы скрыть обнаженное тело.

Знаменитость поделилась сексуальными снимками в Instagram, на которых изображена пара еще не опубликованных босоножек на шпильке со шнуровкой с ее линии обуви.

"Правильное начало недели", — подписала Джей Ло кадры.

"Эти новые визуальные эффекты Джей Ло дают нам LIIIIIIFEEEEE!!!" – прокомментировал один фанат.

"Волосы живут ради этого", — добавил другой.

Ранее в этом месяце звезда "Селены" надела только полотенце и изысканное золотое ожерелье с именем мужа Бена Аффлека для видео в Instagram, которое дополняет ее линию по уходу за кожей.

Дженнифер Лопес

Джей Ло уже снималась в откровенных фотосессиях в рамках продвижения своей коллекции обуви с брендом Revolve. В частности, бизнес-леди примеряла боди и прозрачную юбку.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram jlo

Напомним, Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном вечернем платье.

Также Фокус писал об идеальном маникюре на апрель 2023 от Дженнифер Лопес.