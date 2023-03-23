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Стиль життя

Дженніфер Лопес знялася оголеною для рекламного кампейну взуття (фото)

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес

Знаменитість активно просуває свою колекцію взуття Revolve.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася оголеною, щоб продемонструвати нову колекцію взуття Revolve.

Дружина Бена Аффлека позувала оголеною в кампейні для своєї нової колекції взуття JLo Jennifer Lopez for Revolve, використовуючи своє дуже довге нарощене волосся, щоб приховати оголене тіло.

Знаменитість поділилася сексуальними знімками в Instagram, на яких зображена пара ще не опублікованих босоніжок на шпильці зі шнурівкою з її лінії взуття.

"Правильний початок тижня", — підписала Джей Ло кадри.

"Ці нові візуальні ефекти Джей Ло дають нам LIIIIIIFEEEEE!!!" – прокоментував один фанат.

"Волосся живе заради цього", – додав інший.

Раніше в цьому місяці зірка "Селени" одягла лише рушник і вишукане золоте намисто з ім'ям чоловіка Бена Аффлека для відео в Instagram, яке доповнює її лінію догляду за шкірою.

Дженніфер Лопес

Джей Ло вже знімалася у відвертих фотосесіях у рамках просування своєї колекції взуття з брендом Revolve. Зокрема бізнеследі приміряла боді та прозору спідницю.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла на публіку у відвертій вечірній сукні.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр на квітень 2023 від Дженніфер Лопес.