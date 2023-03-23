Неразлучная троица. Лучшие фото детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Каждое новое фото принца и принцессы Уэльских с детьми вызывает неподдельный интерес у поклонников королевской семьи.

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Принц и принцесса Уэльские нечасто балуют поклонников фотографиями вместе со своими детьми, публикуя семейные кадры только по случаю каких-то праздников и в качестве рождественских открыток. Иногда членов королевской семьи фотографируют на разных мероприятиях, где те появляются в полном составе. В последнее время принц Джордж и принцесса Шарлотта все чаще посещают важные мероприятия, а иногда в компанию берут и самого младшего, четырехлетнего Луи. В частности, все дети принца и принцессы Уэльских присутствовали на мероприятиях по случаю Платинового юбилея королевы. Фокус собрал пять самых запоминающихся снимков королевских детей.

Одной из самых свежих фотографий является сделанные королевским фотографом Мэттом Портеусом в Анмер Холле в прошлом году. В кадре – яркое солнце и зеленые деревья. На первой фотографии Кэтрин позирует с 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи, сидя на раскидистых ветвях большого дерева.

Кейт Миддлтон с детьми поздравили британцев с Днем матери Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Второй снимок сделан там же. Он послужил основой для рождественской открытки. На фото, которое можно охарактеризовать "счастливая семья", Кейт и Уильям позируют вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. На снимке семья рука об руку на загородной прогулке под летним солнцем. Повседневно одетый в джинсы, кроссовки и рубашку с открытым воротом, Уильям держит за руку своего 9-летнего сына Джорджа. Мальчик, как и его младший 4-летний брат Луи, одет в спортивные шорты, футболку-поло и кроссовки.

Рождественская открытка 2023 года

Еще один снимок, заслуживающий внимания, – первый день юных Кембриджей в школе Ламбрук, куда они пошли прошлой осенью, переехав в коттедж Аделаида. Дети герцогов вели себя очень вежливо и выглядели очаровательно в школьной форме. Мальчики были в светлых рубашках и синих шортах, а сестра принцев – в сине-белом клетчатом летнем платье. Она крепко держала за руку отца, а то время, как ее братьев вела Кейт Миддлтон.

Кейт и Уильям ведут детей в школу Ламбрук в сентябре 2022 года Фото: Getty Images

Во время празднования Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в июне прошлого года, наверное, было сделано больше всего снимков королевских детей. В частности, интересным является снимок, где Джордж, Шарлотта и Луи позируют на балконе Букингемского дворца после окончания театрализованного представления.

Герцоги Кембриджские с детьми на праздновании Платинового юбилея королевы Фото: Getty

Пятым фото, которое больше всего запомнилось искренностью, можно назвать снимок тогда еще герцогов Кембриджских, сделанный в 2021 году, который также стал рождественской открыткой. Он был сделан во время отдыха семьи в Иордании.

Рождественская открытка 2021 года Фото: princeandprincessofwales/instagram

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, какие мультфильмы любят их дети.