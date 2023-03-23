Нерозлучна трійця. Найкращі фото дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Кожне нове фото принца та принцеси Вельських із дітьми викликає непідробний інтерес у шанувальників королівської родини.

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Принц і принцеса Вельські нечасто балують шанувальників фотографіями разом зі своїми дітьми, публікуючи сімейні кадри лише з нагоди якихось свят і як різдвяні листівки. Іноді членів королівської родини фотографують на різних заходах, де вони з'являються у повному складі. Останнім часом принц Джордж і принцеса Шарлотта все частіше відвідують важливі заходи, а іноді в компанію беруть наймолодшого, чотирирічного Луї. Зокрема, всі діти принца та принцеси Вельських були присутні на заходах із нагоди Платинового ювілею королеви. Фокус зібрав п'ять знімків, що найбільш запам'ятовуються, королівських дітей.

Однією з найсвіжіших фотографій є зроблені королівським фотографом Меттом Портеусом в Анмер Голлі минулого року. У кадрі – яскраве сонце та зелені дерева. На першій фотографії Кетрін позує з 9-річним принцом Джорджем, 7-річною принцесою Шарлоттою та 4-річним принцом Луї, сидячи на розлогих гілках великого дерева.

Кейт Міддлтон із дітьми привітали британців із Днем матері Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Другий знімок зроблений там же. Він став основою для різдвяної листівки. На фото, яке можна охарактеризувати "щаслива родина", Кейт та Вільям позують разом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. На знімку сім'я пліч-о-пліч на заміській прогулянці під літнім сонцем. Щоденно одягнений у джинси, кросівки та сорочку з відкритим коміром, Вільям тримає за руку свого 9-річного сина Джорджа. Хлопчик, як і його молодший 4-річний брат Луї, одягнений у спортивні шорти, футболку-поло та кросівки.

Різдвяна листівка 2023 року

Ще один знімок, що заслуговує на увагу, – перший день юних Кембриджів у школі Ламбрук, куди вони пішли минулої осені, переїхавши до котеджу Аделаїда. Діти герцогів поводилися дуже чемно і виглядали чарівно у шкільній формі. Хлопчики були у світлих сорочках та синіх шортах, а сестра принців – у синьо-білій картатій літній сукні. Вона міцно тримала за руку батька, в той час, як її братів вела Кейт Міддлтон.

Кейт та Вільям ведуть дітей до школи Ламбрук у вересні 2022 року Фото: Getty Images

Під час святкування Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II у червні минулого року, мабуть, було зроблено найбільше знімків королівських дітей. Зокрема, цікавим є знімок, де Джордж, Шарлотта та Луї позують на балконі Букінгемського палацу після закінчення театралізованої вистави.

Кембриджські герцоги з дітьми на святкуванні Платинового ювілею королеви Фото: Getty

П'ятим фото, яке найбільше запам'яталося щирістю, можна назвати знімок тоді ще герцогів Кембриджських, зроблений 2021 року, який також став різдвяною листівкою. Він був зроблений під час відпочинку сім'ї у Йорданії.

Різдвяна листівка 2021 року Фото: princeandprincessofwales/instagram

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон та принц Вільям розповіли, які мультфільми люблять їхні діти.