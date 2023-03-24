Роберта Де Ниро заметили на прогулке с друзьями и возлюбленной (фото)

Знаменитый актер поужинал в своем любимом ресторане.

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79-летний американский киноактер и режиссер Роберт Де Ниро был замечен на прогулке с друзьями. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезда фильма "Стажер" поужинал с Билли Кристалом и Харви Кейтелем в любимом ресторане в Санта-Монике.

Обладатель премии "Оскар" также взял с собой свою девушку Тиффани Чен, с которой он начал встречаться в 2021 году после развода с 67-летней Грейс Хайтауэр в 2018.

Как известно, Билли и Гарви тоже взяли с собой своих избранниц. Судя по всему, это было собрание, посвященное празднованию 75-летия Кристалла.

Де Ниро и Чен первыми вышли из ресторана и подошли к камердинеру. Чен шла перед своим бойфрендом в классическом черном платье.

Темные волосы тренера боевых искусств были собраны в хвост, а глаза она спрятала за парой коричневых очков. Тиффани Чен обула ноги в черные туфли с острыми носами, а в руке держала черный кожаный кошелек.

Роберт Де Ниро открыл дверь, чтобы его возлюбленная могла сесть на заднее сиденье перед ним. 79-летний актер надел черную куртку и полосатый шарф в сочетании с серым поло и черными брюками.

Роберт Де Ниро на прогулке с друзьями

Напомним, Роберт Де Ниро был замечен на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о том, что Роберт Де Ниро обвинил свою бывшую помощницу в краже.