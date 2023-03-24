Роберта Де Ніро помітили на прогулянці з друзями та коханою (фото)

Знаменитий актор повечеряв у своєму улюбленому ресторані.

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79-річного американського кіноактора та режисера Роберта Де Ніро помітили на прогулянці з друзями. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірка фільму "Стажер" повечеряв з Біллі Крісталом і Гарві Кейтелем в улюбленому ресторані в Санта-Моніці.

Володар премії "Оскар" також взяв із собою свою дівчину Тіффані Чен, з якою він почав зустрічатися у 2021 році після розлучення з 67-річною Грейс Гайтавер у 2018 році.

Як відомо, Біллі та Гарві також взяли із собою своїх обраниць. Судячи з усього, це було зібрання, присвячене святкуванню 75-річчя Крістала.

Де Ніро та Чен першими вийшли з ресторану та підійшли до камердинера. Чен йшла перед своїм бойфрендом у класичній чорній сукні.

Темне волосся тренерки бойових мистецтв було зібране в хвіст, а очі вона приховала парою коричневих окулярів. Тіффані Чен взула ноги в чорні туфлі з гострими носами, а в руці тримала чорний шкіряний гаманець.

Роберт Де Ніро відчинив двері, щоб його кохана могла сісти на заднє сидіння перед ним. 79-річний актор одягнув чорну куртку та смугастий шарф у поєднанні з сірим поло та чорними штанами.

Роберт Де Ніро на прогулянці з друзями

Нагадаємо, Роберта Де Ніро помітили на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про те, що Роберт Де Ніро звинуватив свою колишню помічницю у крадіжці.