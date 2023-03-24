Наоми Кэмпбелл и Эмилия Кларк посетили ужин Schiaparelli (фото)

Дом моды организовал официальное событие в честь открытия нового бутика.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Эмилия Кларк посетили ужин Schiaparelli. Об этом модный дом сообщил в своем Instagram.

"Schiaparelli Gold и Shocking Pink празднуют эксклюзивное открытие @schiaparelli на @harrods", — отметили представители бренда в социальной сети, поделившись серией роскошных снимков с события.

Декорации мероприятия были выполнены в традиционном для Schiaparelli шикарном "золотом стиле".

Наоми Кэмпбелл пришла на мероприятие в темно-синем платье с открытыми плечами и массивной золотой цепью с нежно-голубым цветком. Ее волосы были распущены, а к вечернему аутфиту звезда подиумов китайско-ямайского происхождения добавила золотые серьги.

Тем временем 36-летняя британская актриса Эмилия Кларк продемонстрировала total-black образ, собрав свои волосы в аккуратный пучок и добавив к образу массивные золотые серьги.

Schiaparelli

"Огромное спасибо @schiaparelli и невероятно талантливому @danielroseberry за то, что выбросили мой джет-лаг на обочину и дали мне этот огненный наряд. Добро пожаловать в Лондон, крошка!" – отметила Эмилия Кларк в своем Instagram.

Эмилия Кларк

Напомним, 52-летнюю Наоми Кэмпбелл обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа.

Также Фокус писал об отношении Эмилии Кларк к приквелу "Игры престолов" — "Дому дракона".