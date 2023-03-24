Наомі Кемпбелл та Емілія Кларк відвідали вечерю Schiaparelli (фото)

Дім моди організував офіційну подію на честь відкриття нового бутика.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл та акторка Емілія Кларк відвідали вечерю Schiaparelli. Про це модний дім повідомив у своєму Instagram.

"Schiaparelli Gold та Shocking Pink святкують ексклюзивне відкриття @schiaparelli на @harrods", — зазначили представники бренду у соціальній мережі, поділившись серією розкішних знімків з події.

Декорації заходу були виконані у традиційному для Schiaparelli шикарному "золотому стилі".

Наомі Кемпбелл прийшла на захід у темно-синій сукні з відкритими плечима та масивним золотим ланцюгом з ніжно-блакитною квіткою. Її волосся було розпущене, а до вечірнього аутфіту зірка подіумів китайсько-ямайського походження додала золоті сережки.

Тим часом 36-річна британська акторка Емілія Кларк продемонструвала total-black образ, зібравши своє волосся в охайний пучок та додавши до образу масивні золоті сережки.

Schiaparelli

"Щиро дякую @schiaparelli та неймовірно талановитому @danielroseberry за те, що викинули мій джет-лаг на узбіччя і дали мені це вогняне вбрання. Ласкаво просимо в Лондон, крихітко!" — зазначила Емілія Кларк у своєму Instagram.

Емілія Кларк

Нагадаємо, 52-річну Наомі Кемпбелл звинувачують у надмірному використанні фотошопу.

Також Фокус писав про ставлення Емілії Кларк до приквелу "Гри престолів" — "Дому дракона".