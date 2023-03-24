Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Наомі Кемпбелл та Емілія Кларк відвідали вечерю Schiaparelli (фото)

емілія кларк на вечері Schiaparelli, наомі кемпбелл на вечері Schiaparelli, Schiaparelli офіційна вечеря
Фото: Getty Images | Рут Вілсон, Наомі Кемпбелл, Джордж Тейлор та Емілія Кларк

Дім моди організував офіційну подію на честь відкриття нового бутика.

Related video

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл та акторка Емілія Кларк відвідали вечерю Schiaparelli. Про це модний дім повідомив у своєму Instagram.

"Schiaparelli Gold та Shocking Pink святкують ексклюзивне відкриття @schiaparelli на @harrods", — зазначили представники бренду у соціальній мережі, поділившись серією розкішних знімків з події.

Декорації заходу були виконані у традиційному для Schiaparelli шикарному "золотому стилі".

Наомі Кемпбелл прийшла на захід у темно-синій сукні з відкритими плечима та масивним золотим ланцюгом з ніжно-блакитною квіткою. Її волосся було розпущене, а до вечірнього аутфіту зірка подіумів китайсько-ямайського походження додала золоті сережки.

Тим часом 36-річна британська акторка Емілія Кларк продемонструвала total-black образ, зібравши своє волосся в охайний пучок та додавши до образу масивні золоті сережки.

Schiaparelli

"Щиро дякую @schiaparelli та неймовірно талановитому @danielroseberry за те, що викинули мій джет-лаг на узбіччя і дали мені це вогняне вбрання. Ласкаво просимо в Лондон, крихітко!" — зазначила Емілія Кларк у своєму Instagram.

Емілія Кларк

Нагадаємо, 52-річну Наомі Кемпбелл звинувачують у надмірному використанні фотошопу.

Також Фокус писав про ставлення Емілії Кларк до приквелу "Гри престолів" — "Дому дракона".