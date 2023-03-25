Дженнифер Лопес сходила с дочерью на концерт (фото, видео)
15-летняя Эмма считает себя небинарной персоной и редко появляется на публике.
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес сходила с дочерью на концерт SZA в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Для выхода в свет с наследницей Эммой звезда экрана выбрала оверсайз-комплект из верблюжьего меха и мешковатого денима. Джей Ло оставила свои волосы зачесанными назад в хвост.
Она дополнила свой ансамбль верблюжьими ботинками и парой очков-авиаторов.
15-летняя Эмма, объявившая себя небинарной персоной, выглядела непринужденно, поскольку она была одета в зеленые брюки карго и футболку с принтом.
У дочери Дженнифер Лопес были большие наушники, когда они шли к машине с матерью после концерта.
Жена Бена Аффлека воспитывает близнецов Эмму и Макса от союза с певцом Марком Энтони. Знаменитости были женаты с июня 2004 года по июнь 2014-го и стали родителями двоих детей в феврале 2008-го.
В настоящее время американская певица замужем за оскароносным Беном Аффлеком. Звездная пара сыграла роскошную свадьбу летом 2022 года. У них нет общих детей, однако вместе они воспитывают наследников от предыдущих союзов.
Напомним, Джей Ло рассказала о своем отношении к спорту.
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