"Я бросаю себе вызов". Дженнифер Лопес рассказала о своем жестком режиме тренировок

Певица и актриса встает почти в пять утра, чтобы потренироваться и держать себя в форме.

Related video

53-летняя актрис а и певица Дженнифер Лопес находится в потрясающей форме и лично рекламирует свою линейку косметики JLO Beauty, а недавно она снялась в рекламной кампейне Revolve. Секрета из того, что придает ей сил и сохраняет молодость – Лопес не делает. По ее словам, все дело в упорных тренировках. Об этом она рассказала UsWeekly.

Дженнифер Лопес говорит, что упражнения "важны", поскольку они улучшают психическое здоровье. И она никогда не пропускает тренировки, а чтобы все успеть, она просыпается в 4.45 утра, чтобы успеть позаниматься спортом.

Дженнифер Лопес находится в прекрасной форме Фото: Instagram jlo

По ее словам, она каждый день тренируется не только для того, чтобы отлично выглядеть на красной дорожке, но и для того, чтобы чувствовать себя хорошо.

"Не секрет, что фитнес — очень важная часть моей жизни", — сказала жена Бена Аффлека и мать 15-летних близнецов Макса и Эммы.

"Я думаю, что есть положительная корреляция между физическими упражнениями и психическим здоровьем", — поделилась артистка, чей следующий альбом This Is Me… Now выйдет этим летом.

Дженнифер Лопес находится в прекрасной форме Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Я всегда развиваюсь и ищу вещи, которые меня вдохновляют и мотивируют. Я не боюсь бросать себе вызов, поэтому я открыта для того, чтобы подталкивать себя, что я и делаю прямо сейчас, репетируя свой новый альбом", — говорит она.

Дженнифер Лопес рассказала, что ее каждодневный режим очень суров и она не дает себе поблажек. Она часто встает с кровати, когда еще темно и начинает свой день с интенсивной тренировки.

Лопес занимается кикбоксингом, делает упражнения с гантелями и берпи. Последнее, это комплекс упражнений, который включает в себя планку и прыжки в высоту. Это упражнение, оценив его эффективность, взяла на вооружение армия США, после чего оно стало популярно по всему миру.

"Она занимается, несмотря ни на что, она серьезно относится ко времени, она знает свое тело, она хочет быть собой", — сказала ее тренер Трейси Андерсон.

По словам Дженнифер Лопес, в юности она не так серьезно занималась собой и своим здоровьем и в итоге довела себя до нервного истощения.

Дженнифер Лопес находится в прекрасной форме

"Было время в моей жизни, когда я спала от 3 до 5 часов в сутки. Я была на съемочной площадке весь день и в студии всю ночь, а по выходным устраивала пирушки и снимала клипы. Мне было чуть за 20, и я думала, что непобедима. Пока однажды весь этот стресс и усталость меня не настигли. Я чувствовала себя заторможенной. Я думала, что схожу с ума. Теперь я знаю, что это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но в то время я даже не слышала этого термина", — рассказывала о пережитом певица.

Посоветовавшись с врачом, она осознала, насколько серьезными могут быть последствия игнорирования того, что нужно ее телу и разуму для здоровья и с того момента начался ее путь к здоровому образу жизни.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала безупречную фигуру в роскошном белье Intimissimi.