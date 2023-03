"Я кидаю собі виклик". Дженніфер Лопес розповіла про свій жорсткий режим тренувань

Співачка та актриса встає майже о п'ятій ранку, щоб потренуватися і тримати себе у формі.

53-річна актриса та співачка Дженніфер Лопес у приголомшливій формі і особисто рекламує свою лінійку косметики JLO Beauty, а нещодавно вона знялася в рекламі Revolve. Секрети з того, що надають їй сил та зберігають молодість – Лопес не робить. За її словами, вся справа у завзятих тренуваннях. Про це вона розповіла UsWeekly.

Дженніфер Лопес каже, що вправи "важливі", оскільки вони покращують психічне здоров'я. І вона ніколи не пропускає тренування, а щоби все встигнути, вона прокидається о 4.45 ранку, щоб вчасно позайматися спортом.

За її словами, вона щодня тренується не тільки для того, щоб чудово виглядати на червоній доріжці, а й для того, щоб почуватися добре.

"Не секрет, що фітнес — дуже важлива частина мого життя", — сказала дружина Бена Аффлека та мати 15-річних близнюків Макса та Емми.

"Я думаю, що є позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров'ям", — поділилася артистка, чий наступний альбом This Is Me… Now вийде цього літа.

"Я завжди розвиваюся і шукаю речі, які мене надихають і мотивують. Я не боюся кидати собі виклик, тому я відкрита до того, щоб підштовхувати себе, що я й роблю прямо зараз, репетирую свій новий альбом", — каже вона.

Дженніфер Лопес розповіла, що її щоденний режим дуже суворий і вона не дає собі поблажок. Вона часто встає з ліжка, коли ще темно і починає свій день з інтенсивного тренування.

Лопес займається кікбоксингом, робить вправи з гантелями та берпі. Останнє, це комплекс вправ, який включає планку і стрибки у висоту. Цю вправу, оцінивши її ефективність, взяла на озброєння армія США, після чого вона стала популярною по всьому світу.

"Вона займається, попри все, вона серйозно ставиться до часу, вона знає своє тіло, вона хоче бути собою", — сказала її тренер Трейсі Андерсон.

За словами Дженніфер Лопес, у юності вона не так серйозно займалася собою і своїм здоров'ям і врешті-решт довела себе до нервового виснаження.

"Був час у моєму житті, коли я спала від 3 до 5 годин на добу. Я була на знімальному майданчику весь день і в студії всю ніч, а у вихідні влаштовувала гулянки і знімала кліпи. Мені було трохи за 20, і я думала, що непереможна… Поки одного разу весь цей стрес і втома мене не наздогнали. Я почувала себе загальмованою. Я думала, що божеволію. Тепер я знаю, що це була класична панічна атака, викликана виснаженням, але на той час я навіть не чула цього терміну", — розповідала про пережите співачка.

Порадившись із лікарем, вона усвідомила, наскільки серйозними можуть бути наслідки ігнорування того, що потрібно її тілу та розуму для здоров'я і з того моменту розпочався шлях до здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес показала бездоганну фігуру у розкішній білизні Intimissimi.