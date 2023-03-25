Дженніфер Лопес сходила з донькою на концерт (фото, відео)

15-річна Емма вважає себе небінарною персоною та рідко зʼявляється на публіці.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила з донькою-підлітком на концерт SZA у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ зі спадкоємицею Еммою зірка екрану обрала оверсайз-комплект із верблюжого хутра та мішкуватого деніму. Джей Ло залишила своє волосся зачесаним назад у хвіст.

Вона доповнила свій ансамбль верблюжими черевиками та парою химерних окулярів-авіаторів.

15-річна Емма, яка оголосила себе небінарною персоною, мала невимушений вигляд, оскільки вони були одягнена в зелені штани карго та футболку з принтом.

У доньки Дженніфер Лопес були великі навушники, коли вони йшли до машини з матір’ю після концерту.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Дружина Бена Аффлека виховує близнюків Емму та Макса від союзу зі співаком Марком Ентоні. Знаменитості були одружені з червня 2004 року по червень 2014-го і стали батьками двох дітей у лютому 2008.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Наразі американська співачка одружена з оскароносним Беном Аффлеком. Зіркова пара зіграла розкішне весілля влітку 2022. Вони не мають спільних дітей, проте разом виховують спадкоємців від попередніх союзів.

Нагадаємо, Джей Ло розповіла про своє ставлення до спорту.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр на квітень 2023 від Дженніфер Лопес.