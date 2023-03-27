Оливия Уайлд проводит время с бывшим мужем на фоне нового романа Гарри Стайлса (фото)

На выходных знаменитая актриса была замечена на прогулке с экс-супругом Джейсоном Судейкисом.

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38-летняя американская актриса Оливия Уайлд и 47-летняя американский актер Джейсон Судейкис, которые по-прежнему заняты "спорной битвой" за опеку над общими двумя детьми, похоже, отложили в сторону свои разногласия. На выходных они вместе посетили футбольный матч своего сына в Лос-Анджелесе. Об этом пишет PageSix.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Бывшие супруги были замечены на трибунах, когда подбадривали 8-летнего Отиса. Похоже, они были в хорошем настроении, улыбались и даже обнялись перед расставанием.

Оливия Уайлд с сыном

Режиссер фильма "Не волнуйся, дорогая" выглядела расслабленной и продемонстрировала комфортный повседневный образ. Она была одета в коричневый кардиган Mango, синие джинсы Levi's и белую футболку. Образ она дополнила парой черных солнцезащитных очков RayBan.

Помимо Отиса, пара, которая рассталась в 2020 году, также имеет общую 6-летнюю дочь Дейзи Жозефину.

Напомним, осенью 2021 году Оливия Уайлд официально развелась с Джейсоном Судейкисом. Еще в браке она завела роман с поп-певцом Гарри Стайлсом, который продлился 2 года. Как сообщали зарубежные СМИ, Уайлд тяжело переживает расставание с певцом.

Также Фокус писал, что накануне Гарри Стайлса заметили за поцелуями с моделью Эмили Ратаковски.