Олівія Уайлд проводить час із колишнім чоловіком на тлі нового роману Гаррі Стайлса (фото)

На вихідних знаменита актриса була помічена на прогулянці з екс-чоловіком Джейсоном Судейкісом.

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38-річна американська актриса Олівія Вайлд і 47-річна американський актор Джейсон Судейкіс, які, як і раніше, зайняті "спірною битвою" за опіку над спільними двома дітьми, схоже, відклали у бік свої розбіжності. На вихідних вони разом відвідали футбольний матч свого сина у Лос-Анджелесі. Про це пише PageSix.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс

Колишнє подружжя було помічено на трибунах, коли підбадьорювало 8-річного Отіса. Схоже, вони були у гарному настрої, посміхалися і навіть обнялися перед розставанням.

Олівія Уайлд із сином

Режисер фільму "Не хвилюйся, люба" виглядала розслабленою та продемонструвала комфортний повсякденний образ. Вона була одягнена у коричневий кардиган Mango, сині джинси Levi's та білу футболку. Образ вона доповнила кількома чорними сонцезахисними окулярами RayBan.

Крім Отіса, пара, яка розлучилася 2020 року, також має спільну 6-річну дочку Дейзі Жозефіну.

Нагадаємо, восени 2021 року Олівія Уайлд офіційно розлучилася з Джейсоном Судейкісом. Ще у шлюбі вона завела роман із поп-співаком Гаррі Стайлсом, який тривав 2 роки. Як повідомляли закордонні ЗМІ, Уайлд важко переживає розлучення зі співаком.

Також Фокус писав, що напередодні Гаррі Стайлса помітили поцілунки з моделлю Емілі Ратаковські.