Держите детей подальше. Пять пород собак, которые не подходят для семей с малышами

Многие собаки не любят шум и излишнее внимание к своей внешности, но есть такие, которые еще и не отличаются особым тепрением.

Related video

Истина о том, что собака – это друг человека, известна каждому с детства, однако существуют породы, которые несмотря на свой абсолютно мирный вид и небольшие размеры, могут быть по-настоящему опасными для маленьких детей. Малыши любят исследовать окружающее простраство с помощью прощупывания и попыток все разобрать, а собакам это не нравится. Но есть несколько пород, которые в этом вопросе очень радикальны и могут укусить ребенка, если тот будет излишне навязчивым. О каких именно породах идет речь, рассказал ресурс Off Leash.

Чихуахуа

Несмотря на свой небольшой размер, чихуахуа – собаки с характером. Они привязываются к одному человеку и не особо любят, когда кто-то вторгается в этот союз. Также они не терпят громких звуков и суеты, отдавая предпочтение комфорту и спокойствию. Чихуахуа очень чутки к грубому обращению и стараются наказать обидчиков.ю Поэтому семье, где есть малыши, лучше воздержаться от покупки этой породы, пока дети немного не подрастут. Важную роль также играет дрессировка животного. Чем раньше с ним начнет работать специалист, тем более социализированной и менее опасной будет собака.

Чихуахуа Фото: Pinterest

Ротвейлер

Ротвейлер — мощная порода, которая, как сообщается, занимает второе место по количеству человеческих жертв в результате нападения собак. Ротвейлеры требуют серьезной дрессировки и ухода. Особо опасны эти животные, если в доме есть любопытные малыши. И если чихуахуа может только укусить в ответ на попытки ребенка пощупать собачке глазик или сунуть палец в рот, то ротвейлер – более крупная собака, и ее агрессивная реакция может стать для ребенка фатальной. Кроме того, ротвейлер – это сторожевая собака, которая может перепутать детскую беготню и крики за попытки вторжения на вверенную ей территорию. Помните, что ротвейлеры также не всегда воспринимают детские игры как безобидные.

Ротвейлер Фото: Getty

Чау-чау

Чау-чау, несмотря на его мимишность, может быть очень темпераментным и агрессивным. Собака может огрызнуться, если ребенок будет тянуть к нему руки в попытке пощупать или потаскать за шерсть. Также резко животное может отреагировать, если его случайно разбудит крик малыша или его попытки "поднять" собачку. Стоит учитывать, что чау-чау не любят незнакомцев и других домашних животных.

Чау-чау

Питбуль

Питбуль относится к самым опасным породам собак не только для детей, но и для взрослых. Поскольку эта порода выведена для агрессии, они считаются угрозой для любого, кто не может продемонстрировать контроль. Укус питбуля очень сильный и способный причинить очень серьезные травмы Характер собаки тоже зачастую бывает непредсказуемым.

Питбуль Фото: Getty

Далматин

Далматины – порода нервная и склонная к глухоте, что может усугубить ее тревожный нрав. Далматины лучше всего чувствуют себя в спокойной обстановке и нуждаются в большом количестве упражнений. Маленькие дети и шум, создаваемый ими, раздражают животное, как и навязчивые прикосновения.

Далматинец Фото: Getty Images

Среди других пород, которые не рекомендуются для семей с малышами, – австралийская овчарка, аляскинский маламут, борзая. А вот среди "детеориентированных" – австралийский терьер, бассет-фов де бретань, бигль, босерон, бернский зенненхунд, бордер-терьер, бостон-терьер, боксер, бультерьер, бойкин-спаниель, итальянский бракко

Эксперты подчеркивают: как бы важно ни было пройти профессиональное обучение собак послушанию, не менее нужно научить своих детей тому, как вести себя с этими домашними животными.

Ранее Фокус писал, какие собаки самые ласковые.