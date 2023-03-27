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Стиль життя

Тримайте дітей подалі. П'ять порід собак, які не підходять для сімей із малюками

чихуахуа, собака, собаки небезпечні для дітей
Фото: Getty Images | Незважаючи на милу зовнішність, чухіахуа не такі невинні, як здаються

Багато собак не люблять шум і надмірну увагу до своєї зовнішності, але є такі, які ще й не відрізняються особливим терпінням.

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Істина про те, що собака – це друг людини, відома кожному з дитинства, проте існують породи, які, незважаючи на свій абсолютно мирний вигляд та невеликі розміри, можуть бути по-справжньому небезпечними для маленьких дітей. Малюки люблять досліджувати навколишній простір за допомогою промацування та спроб все розібрати на запчастини, а собакам це не подобається. Проте є кілька порід, які в цьому питанні дуже радикальні і можуть вкусити дитину, якщо вона буде надмірно нав'язливою. Про які саме породи йдеться, розповів ресурс Off Leash.

Чихуахуа

Незважаючи на свій невеликий розмір, чихуахуа – собаки з характером. Вони прив'язуються до однієї людини і не дуже люблять, коли хтось втручається в цей союз. Також вони не терплять гучних звуків і суєти, віддаючи перевагу комфорту та спокою. Чихуахуа дуже чуйні до грубого поводження і намагаються покарати кривдників. Тому сім'ї, де є малюки, краще утриматися від покупки цієї породи, поки діти трохи не підростуть. Важливу роль грає дресирування тварини. Чим раніше з нею почне працювати фахівець, тим більш соціалізованим і менш небезпечним буде собака.

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Чихуахуа
Фото: Pinterest

Ротвейлер

Ротвейлер – потужна порода, яка посідає друге місце за кількістю людських жертв унаслідок нападу собак. Ротвейлери вимагають серйозного дресирування та догляду. Особливо небезпечні ці тварини, якщо у будинку є діти, котрих цікавить усе навколо. І якщо чихуахуа може тільки вкусити у відповідь на спроби дитини помацати собачці око або засунути палець у рот, то ротвейлер – більший собака, і його агресивна реакція може стати для дитини фатальною. Крім того, ротвейлер – це сторожовий пес, який може переплутати дитячу біганину та крики за спроби вторгнення на довірену йому територію. Пам'ятайте, що ротвейлери також не завжди сприймають дитячі ігри як невинні.

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Ротвейлер
Фото: Getty

Чау-чау

Чау-чау, незважаючи на його мімішність, може бути дуже темпераментним та агресивним. Собака може огризнутися, якщо дитина тягтиме до нього руки у спробі помацати або потягати за шерсть. Також різко тварина може відреагувати, якщо її випадково розбудить крик малюка або його спроби "підняти" собачку. Варто враховувати, що чау-чау не люблять незнайомців та інших домашніх тварин.

Чау чау

Пітбуль

Пітбуль належить до найнебезпечніших пород собак не тільки для дітей, але і для дорослих. Оскільки ця порода виведена для агресії, вони вважаються загрозою будь-кому, хто не може продемонструвати контроль. Характер собаки теж часто буває непередбачуваним.

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Пітбуль
Фото: Getty

Далматин

Далматини — порода нервова і схильна до глухоти, що може посилити її тривожний характер. Далматини найкраще почуваються у спокійній обстановці і потребують великої кількості вправ. Маленькі діти та шум, що вони створюють, дратують тварину, як і нав'язливі дотики.

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Далматинець
Фото: Getty Images

Серед інших порід, які не рекомендуються для сімей з малюками, – австралійська вівчарка, аляскинський маламут, хорт. А ось серед "дітоорієнтованих" — австралійський тер'єр, бассет-фов де бретань, бігль, босерон, бернський зенненхунд, бордер-тер'єр, бостон-тер'єр, боксер, бультер'єр, бойкін-спаніель, італійський бракко.

Експерти підкреслюють: хоч би як важливо пройти професійне навчання собак послуху, не менше потрібно навчити своїх дітей тому, як поводитися з цими домашніми тваринами.

Раніше Фокус писав, які собаки найласкавіші.