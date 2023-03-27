Дженнифер Лопес рассказала про свои отношения со спортом: "Фитнес для меня очень важен"

Джей Ло стремится поддерживать свою фигуру и всегда готова к новым вызовам.

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53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес эксклюзивно для Us Weekly рассказала, что "всегда развивается" и "подталкивает" себя во время тренировок, так как спорт для нее очень важен.

"Не секрет, что фитнес является очень важной частью моей жизни, — сказала она, обсуждая свое сотрудничество с BODYARMOR для их кампании "Choose More". Я думаю, что существует положительная корреляция между физическими упражнениями и психическим здоровьем. Когда находишь хороший баланс из-за решительности и сосредоточенности, ты, естественно, стремишься быть лучшей версией себя".

Джей Ло говорит, что физические упражнения являются "мотивирующим фактором" в ее жизни. Звезда поделилась, что с утра любит "потеть", вне зависимости от насыщенного графика.

"Я стараюсь делать правильный выбор и сбалансировать свое время", — отметила Лопес.

Знаменитость также рассказала, что постоянно развивается, пробует новое и "не боится бросать себе вызов", чтобы получать удовольствие и мотивацию.

Подтянутая фигура звезды "Свадебного переполоха" была предметом разговоров в Голливуде на протяжении многих лет и продолжает привлекать внимание, обнажаясь для фотосессий.

Напомним, Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном вечернем платье.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес снялась обнаженной для рекламного кампейна обуви.