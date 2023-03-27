Дженніфер Лопес розповіла про свої стосунки зі спортом: "Фітнес для мене дуже важливий"

Джей Ло прагне підтримувати свою фігуру і завжди готова до нових викликів.

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53-річна актриса та співачка Дженніфер Лопес ексклюзивно для Us Weekly розповіла, що "завжди розвивається" і "підштовхує" себе під час тренувань, оскільки спорт для неї дуже важливий.

"Не секрет, що фітнес є дуже важливою частиною мого життя, — сказала вона, обговорюючи свою співпрацю з BODYARMOR для їхньої кампанії "Choose More". Я думаю, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров'ям. Коли знаходиш хороший баланс із- за рішучості та зосередженості, ти, природно, прагнеш бути кращою версією себе”.

Джей Ло каже, що фізичні вправи є "мотивуючим фактором" у її житті. Зірка поділилася, що з ранку любить "потіти", незалежно від насиченого графіка.

"Я намагаюся робити правильний вибір та збалансувати свій час", — зазначила Лопес.

Знаменитість також розповіла, що постійно розвивається, пробує нове та "не боїться кидати собі виклик", щоб отримувати задоволення та мотивацію.

Підтягнута постать зірки "Весільного переполоху" була предметом розмов у Голлівуді протягом багатьох років і продовжує привертати увагу, оголюючись для фотосесій.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла на публіку у відвертій вечірній сукні.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес знялася оголеним для рекламного кампейну взуття.