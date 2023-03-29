55-летняя Джулия Робертс изменила прическу (фото)

Знаменитая актриса продемонстрировала новый образ на выставке ювелирного бренда.

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Джулия Робертс дебютировала с новой прической в день открытия выставки роскошных часов Chopard Watches and Wonders в Женеве. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Красотки", которая является глобальным амбассадором Chopard, освежила цвет волос и отстригла челку.

Джулия Робертс

Для мероприятия ювелирного бренда она выбрала классический образ — костюм-тройку цвета слоновой кости от дизайнера Nells Nelson. Свой образ Джулия дополнила украшениями и часами от Chopard.

На красную дорожку знаменитость вышла с сопрезидентами роскошного бренда Карлом-Фридрихом Шойфеле и Каролиной Шойфеле.

Давний стилист Робертс Серж Норман также поделился фотографией "новой стрижки" актрисы в своем Instagram-аккаунте.

В сентябре 2020 года Норман восхитился прической Робертс, рассказывая, что многие люди просили его сделать им "волосы Джулии Робертс".

"Она была брюнеткой, рыжей, блондинкой, у нее были длинные волосы и короткие стрижки — она не боится экспериментировать, — сказал он тогда. Ее прическа должна быть легкой и легкой, а не надуманной".

Напомним, Джулия Робертс является лицом коллекций Happy Sport и Happy Diamonds с 2021 года. Недавно она стала глобальным амбассадором всех коллекций женских украшений и часов Chopard.

Ранее Фокус писал, что звезда фильма "Красотка" была шокирована, узнав во время недавнего эпизода "Finding Your Roots" Ancestry, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс имела роман с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса Робертса.