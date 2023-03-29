55-річна Джулія Робертс змінила зачіску (фото)

Відома акторка продемонструвала новий образ на виставці ювелірного бренду.

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Джулія Робертс дебютувала з новою зачіскою в день відкриття виставки розкішного годинника Chopard Watches and Wonders у Женеві. Про це пише PageSix.

Зірка "Красуня", яка є глобальним амбасадором Chopard, освіжила колір волосся та підстригла чубчик.

Джулія Робертс

Для заходу ювелірного бренду вона обрала класичний образ – костюм-трійку кольору слонової кістки від дизайнера Nells Nelson. Свій образ Джулія доповнила прикрасами та годинником від Chopard.

На червону доріжку знаменитість вийшла із співпрезидентами розкішного бренду Карлом-Фрідріхом Шойфеле та Кароліною Шойфеле.

Давній стиліст Робертс Серж Норман також поділився фотографією "нової стрижки" акторки у своєму Instagram-акаунті.

У вересні 2020 року Норман захопився зачіскою Робертс, розповівши, що багато людей просили його зробити їм "волосся Джулії Робертс".

"Вона була брюнеткою, рудою, блондинкою, у неї було довге волосся і короткі стрижки — вона не боїться експериментувати, — сказав він тоді. Її зачіска має бути легкою, а не надуманою".

Нагадаємо, Джулія Робертс є обличчям колекцій Happy Sport та Happy Diamonds з 2021 року. Нещодавно вона стала глобальним амбасадором усіх колекцій жіночих прикрас та годинників Chopard.

Раніше Фокус писав, що зірка фільму "Красуня" була шокована, дізнавшись під час недавнього епізоду "Finding Your Roots" Ancestry, що її прапрабабуся Рода Саттл Робертс мала роман із одруженим чоловіком після смерті її чоловіка Вілліса Робертса.