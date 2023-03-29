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Стиль жизни

Модель Эльза Хоск продемонстрировала тредновую джинсовую юбку (фото)

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Фото: Instagram hoskelsa | Эльза Хоск

Джинсовая юбка – это универсальная вещь, которая обязана быть в гардеробе каждой женщины.

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34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск продемонстрировала трендовую джинсовую юбку до щиколотки, прогуливаясь улицами Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

К модному фасону девушка подобрала коричневую прозрачную водолазку в рубчик и кожаную куртку цвета хаки. Основательница Helsa дополнила образ парой сандалей Sam Edelman, сумочкой Louis Vuitton и солнцезащитными очками.

Эльза Хоск Fullscreen
Эльза Хоск
Фото: Getty Images

Деним насколько крепко вцепился в моду, что сегодня трудно представить женский гардероб без джинсовой одежды. Стилисты рекомендуют на сезон 2023-2024 включить в свой гардероб хотя бы одну джинсовую модель, в частности юбку длины миди или макси.

Особенно стильно смотрятся длинные вариации с центральным разрезом или высокими разрезами сбоку. Кроме того, выбор такой модели идеально сочетается как с кедами, так и с туфлями на каблуке.

Напомним, на фотографиях с отдыха с семьей на Сен-Барте, Эльза Хоск позировала в светло-желтом бикини с розовым цветочным принтом.

Также Фокус писал о главных трендах обуви на весну 2023 года.