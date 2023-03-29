Модель Ельза Госк продемонструвала трендову джинсову спідницю (фото)

Джинсова спідниця — це універсальна річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки.

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34-річна шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк продемонструвала трендову джинсову спідницю до щиколотки, прогулюючись вулицями Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

До модного фасону дівчина підібрала коричневу прозору водолазку в рубчик та шкіряну куртку кольору хакі. Засновниця Helsa доповнила образ парою босоніжок Sam Edelman, сумочкою Louis Vuitton та сонцезахисними окулярами.

Ельза Госк Фото: Getty Images

Денім наскільки міцно вчепився за моду, що сьогодні важко уявити жіночий гардероб без джинсового одягу. Стилісти рекомендують на сезон 2023-2024 включити до свого гардероба хоча б одну джинсову модель, зокрема спідницю довжини міні або максі.

Особливо стильно виглядають довгі варіації із центральним розрізом або високими розрізами збоку. Крім того, вибір такої моделі ідеально поєднується як з кедами, так і з туфлями на підборах.

Нагадаємо, на фотографіях із відпочинку з родиною на Сен-Барті, Ельза Госк позувала у світло-жовтому бікіні з рожевим квітковим принтом.

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