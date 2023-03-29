Модель Ельза Госк продемонструвала трендову джинсову спідницю (фото)
Джинсова спідниця — це універсальна річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки.
34-річна шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк продемонструвала трендову джинсову спідницю до щиколотки, прогулюючись вулицями Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.
До модного фасону дівчина підібрала коричневу прозору водолазку в рубчик та шкіряну куртку кольору хакі. Засновниця Helsa доповнила образ парою босоніжок Sam Edelman, сумочкою Louis Vuitton та сонцезахисними окулярами.
Денім наскільки міцно вчепився за моду, що сьогодні важко уявити жіночий гардероб без джинсового одягу. Стилісти рекомендують на сезон 2023-2024 включити до свого гардероба хоча б одну джинсову модель, зокрема спідницю довжини міні або максі.
Особливо стильно виглядають довгі варіації із центральним розрізом або високими розрізами збоку. Крім того, вибір такої моделі ідеально поєднується як з кедами, так і з туфлями на підборах.
Нагадаємо, на фотографіях із відпочинку з родиною на Сен-Барті, Ельза Госк позувала у світло-жовтому бікіні з рожевим квітковим принтом.
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