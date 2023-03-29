Королевский сорванец. Самые смешные фотографии принца Луи

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, четірехлетний Луи, – сама непосредственность.

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Четырехлетний принц Луи, младший сын принца и принцессы Уэльских, – любимец публики и СМИ, Особенно мальчик прославился во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне прошлого года. ФОтографі не успели ловить смешные гримасы ребенка, который откровенно веселился и так же откровенно скучал, проводя часы на публике и уставая. Он играл с матерью и дерзил ей, сидел на коленях у дедушки Чарльза, кривлялся и не скрывал своих эмоций.

После публикации снимков многие решили, что Луи повторит судьбу принца Гарри, которого в королевской семье все считали бунтарем, и который своими выходками в юношеские годы немало попортил нервы высокопоставленным родственникам. Как будет на самом деле, покажет время, а сейчас предлагаем посмотреть на самые смешные фото принца Луи.

Принц Луи затыкает уши, стоя рядом с британской королевой Елизаветой II во время пролета самолетов над Букингемским дворцом после парада в честь дня рождения монарха Trooping the Colour в рамках празднования Платинового юбилея в Лондоне 2 июня 2022 года. Малыш дал всем понять, что громкий звук его сильно раздражает.

Принц Луи рядом с прабабушкой во время Платинового юбилея в 2022 году Фото: Getty

5 июня того же года принц Луи вместе с матерью Кейт Миддлтон, братом и сестрой посетил театрализованное представление в Лондоне. Оно было настолько длинным, что мальчик откровенно устал, а потому не скрывал своих эмоций. Он дерзил матери, кривлялся, и герцогине Кембриджской пришлось проявить настоящие чудеса дипломатии, чтобы успокоить маленького сорванца. Этот день стал самым богатым для фотографов на смешные выражения лица принца.

Кейт Миддлтон пітается развлечь сіна, которому откровенно скучно смотреть представление Фото: Getty

Еще один снимок, где показано, как ребенок отреагировал на просьбы своей высокопоставленной матери успокоиться. Позже фото стало мемом в Сети, а популярность маленького Луи рванула вверх, поскольку он явно не жалует королевский протокол и ведет себя, как самые обычные дети.

Принц Луи показал герцогине Кембриджской свой характер Фото: Getty

Продолжая тему самых смешных фото Луи, невозможно не обойти вниманием этот кадр, где малыш по-прежнему испытывает терпение своей матери. Такой жест явно не подобает королевской особе. но этому милому малышу прощают все.

Принц Луи дразнит мать Фото: Getty

Принцу и принцессе Уэльским придется приложить немало усилий, чтобы научить младшего ребенка вести себя, как ему подобает по статусу, но в этом вопросе родители используют мягкую тактику воспитания, предоставляя малышу взрослеть, как его сверстники. Пока же он – звезда папарацци и абсолютное воплощение детской непосредственности.

Принц Луи с семьей на балконе Букингемского дворца Фото: Getty

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